2025.02.15 10:13

Зима уходит - температура падает

 
ru.DELFI.lt

Погоду в ближайшие 24 часа определит надвигающийся циклон, который в настоящее время находится на северо-востоке Литвы. Это приведет к притоку более холодного воздуха — мороз пока не отступит, а в некоторых местах по мере рассеивания облачного слоя температура воздуха ночью будет падать быстро.

В субботу в восточных регионах ожидается облачность, в Западной и Центральной Литве местами выглянет солнце. Во многих местах ожидается снег, немного больше снега в западной части страны, но в большинстве районов будет преобладать небольшой снег. Ветер переменчивого направления со скоростью 3–8 м/с, максимальная температура воздуха в дневные часы составит минус 1–6 градусов .

В ночь с субботы на воскресенье во многих местах прогнозируется снег, в основном несильный. Ветер по-прежнему будет слабым, переменчивого направления. Самая низкая температура воздуха будет распределена очень неравномерно: во многих районах она составит около 9-14 градусов мороза, местами, особенно в Западной Литве, будет теплее, около 6-8 градусов ниже 0, а местами, при прояснении, термометр опуститься до 15-18 градусов мороза.

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