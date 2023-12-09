Зима уходит на перерыв: погода в Литве резко изменится

 
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ФОТО: DELFI skaitytojai

В субботу днем погоду в Литве обусловит восточная часть циклона, поэтому в этот день будет пасмурно, на западе страны будет идти небольшой снег.

Местами, где будет дуть сильный ветер, возможна небольшая метель, однако в субботу прогнозируют несильный ветер юго-восточного направления скоростью 6-11 м/с, у моря до 13 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов мороза.

В ночь на воскресенье во многих районах будет идти снег, в основном небольшой. Местами возможен дождь при отрицательной температуре. Ночью будет 2-7 градусов мороза.

В воскресенье днем на части территории Литвы также прогнозируют небольшие осадки, в основном снег. Днем будет 0-5 градусов мороза.

В начале следующей недели станет теплее, вместо снега будет идти мокрый снег, ожидается дождь при отрицательной температуре. В ночь на понедельник будет 1-6 градусов мороза, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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