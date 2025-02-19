Зима скоро отступит: синоптики прогнозируют весну

По данным синоптика, сегодня ночью восточная Балтия и Литва по-прежнему находились под „опекой“ восточной, холодной циклонной зоны, а по территории нашей страны перемещались атмосферные фронтальные облака, сопровождавшиеся кратковременными снегопадами. В среду, пояснила Э. Латвенайте, с запада на Литву придут антициклоны Finja III и IV, ветер стихнет, небо во многих местах прояснится, но все же могут падать снежинки, точнее, замерзшая влага. „Более холодный воздух будет медленно перемещаться на восток, но холод все еще будет сохраняться в более ясные ночи, особенно в северо-восточных и восточных районах. Начиная с пятницы система штормовых и влажных циклонов будет расширяться с северо-запада в сторону Северной Европы. В эти выходные нас не побеспокоят сильные штормы и бури, но будут дуть более сильные южные ветры, а с юго-запада будет поступать более теплый воздух, который также достигнет нас. Правда, в выходные дни это в основном произойдет в западной части Литвы“, — сообщила она.