Зима скоро отступит: синоптики прогнозируют весну

По данным синоптика, сегодня ночью восточная Балтия и Литва по-прежнему находились под „опекой“ восточной, холодной циклонной зоны, а по территории нашей страны перемещались атмосферные фронтальные облака, сопровождавшиеся кратковременными снегопадами. В среду, пояснила Э. Латвенайте, с запада на Литву придут антициклоны Finja III и IV, ветер стихнет, небо во многих местах прояснится, но все же могут падать снежинки, точнее, замерзшая влага. „Более холодный воздух будет медленно перемещаться на восток, но холод все еще будет сохраняться в более ясные ночи, особенно в северо-восточных и восточных районах. Начиная с пятницы система штормовых и влажных циклонов будет расширяться с северо-запада в сторону Северной Европы. В эти выходные нас не побеспокоят сильные штормы и бури, но будут дуть более сильные южные ветры, а с юго-запада будет поступать более теплый воздух, который также достигнет нас. Правда, в выходные дни это в основном произойдет в западной части Литвы“, — сообщила она.
Синоптик прогнозирует, что выходные пройдут без существенных осадков. „В начале следующей недели, скорее всего, со вторника, может наступить ранняя весна — температура воздуха будет положительной не только днем, но и ночью, смешанные осадки и морось сменятся дождем, но будет дуть более сильный западный, юго-западный ветер. Возможно, вам придется сменить зимние ботинки на резиновые...“, — предупредила она.
Недельный обзор погоды Э. Латвенайте
Среда, 19 февраля. Временами ожидается небольшой снег, в основном ночью и утром. Ветер западный, ночью северо-западный, утром и днем северо-западный, северный 5–10 м/с, на побережье 7–12 м/с. Ночью минус 4–8 °С на севере, северо-востоке и на востоке минус 9–12 °С, днем - минус 3 плюс 2 °С, теплее всего на западной окраине, холоднее всего на северо-востоке, на востоке до минус 4–6 °С.
Четверг, 20 февраля. Могут появиться замороженные снежинки, в основном ночью. Ночью и утром на северо-востоке и востоке возможен туман. Ветер переменный, 2–6 м/с. Ночью минус 6–11 °С, в восточных и северо-восточных районах может быть до минус 12–15 °С, на побережье минус 2–5 °С, днем минус 2 плюс 2 °С, холоднее всего в восточных районах минус 3–5 °С.
Пятница, 21 февраля без существенных осадков. Ветер южный 7–12 м/с, днем порывы 13 м/с, на побережье порывы 16 м/с (сильнее на Куршской косе). Ночью минус 5–10 °C, в восточных районах даже минус 11–14 °C, днем минус 1–3 °C, холоднее всего в восточных районах.
Суббота, 22 февраля без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7–12 м/с, вдоль побережья порывы до 14 м/с. Ночью минус 3–8 °C, наиболее холодно в северо-восточных, восточных районах до минус 11 °C, днем минус 2 плюс 3 °C, наиболее холодно в восточных районах.
Воскресенье, 23 февраля без существенных осадков. Ветер южный 6–11 м/с, порывы вдоль побережья 13 м/с. Ночью минус 3–8 °C, наиболее холодно в северо-восточных, восточных районах до минус 11 °C, днем плюс 1–4 °C, наиболее прохладно в восточных районах.