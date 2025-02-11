Зима пытается наверстать упущенное: морозно будет и ночью и днем

Особых осадков не ожидается. Днем будет 1-6 градусов мороза.

В среду ночью Литва останется в зоне действия антициклона, а облака понемногу начнут рассеиваться. Осадков не ожидается. Ночью будет 7-12 градусов мороза, на Куршской косе 4-6 градусов мороза.

В среду днем погода не изменится. Сохранятся прояснениями, местами будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.