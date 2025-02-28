Зима простится с Литвой мокрым снегом: первые дни весны преподнесут сюрпризы

В основном будет идти дождь, но во второй половине дня на юге Литвы выпадет мокрый снег. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В субботу ночью погоду снова обусловит циклон. Будет облачно, вероятность прояснений будет минимальной. Ожидаются смешанные осадки, в основном будет идти мокрый снег. На западе осадков будет больше, ожидается дождь. Температура составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В субботу днем циклон понемногу уйдет. Осадки еще ожидаются в большинстве районов, но в основном будут небольшими и только на востоке страны. Облака будут тяжелыми и густыми, однако на западе вероятность прояснений увеличится. Днем будет 1–6 градусов тепла.