2025.02.28 07:25

Зима простится с Литвой мокрым снегом: первые дни весны преподнесут сюрпризы

 
ru.DELFI.lt
Ankstyvas pavasaris
Ankstyvas pavasaris
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В пятницу днем с самого утра погода будет пасмурной. С юго-запада в Литву придет циклон, который принесет осадки. К вечеру количество осадков увеличится.

В основном будет идти дождь, но во второй половине дня на юге Литвы выпадет мокрый снег. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В субботу ночью погоду снова обусловит циклон. Будет облачно, вероятность прояснений будет минимальной. Ожидаются смешанные осадки, в основном будет идти мокрый снег. На западе осадков будет больше, ожидается дождь. Температура составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В субботу днем циклон понемногу уйдет. Осадки еще ожидаются в большинстве районов, но в основном будут небольшими и только на востоке страны. Облака будут тяжелыми и густыми, однако на западе вероятность прояснений увеличится. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В воскресенье ночью циклон уйдет. Облачность уменьшится, однако солнце будет выглядывать редко. Особых градуса мороза, чуть выше нуля температура будет лишь местами. Кое-где возможен гололед.

В воскресенье днем облачность, прояснений будет немного, однако и осадки возможны лишь местами, в основном на северо-западе. Будет дуть сильный ветер. Температура составит от 1 до 6 градусов тепла.

Новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник ночью без осадков. Днем местами уже возможен небольшой дождь. Усилится ветер, у моря порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет 0–3 градуса тепла, местами чуть ниже нуля. Днем будет 2–7 градусов тепла.

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