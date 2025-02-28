Зима простится с Литвой мокрым снегом: первые дни весны преподнесут сюрпризы

В основном будет идти дождь, но во второй половине дня на юге Литвы выпадет мокрый снег. Днем будет 2–7 градусов тепла.
В субботу ночью погоду снова обусловит циклон. Будет облачно, вероятность прояснений будет минимальной. Ожидаются смешанные осадки, в основном будет идти мокрый снег. На западе осадков будет больше, ожидается дождь. Температура составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В субботу днем циклон понемногу уйдет. Осадки еще ожидаются в большинстве районов, но в основном будут небольшими и только на востоке страны. Облака будут тяжелыми и густыми, однако на западе вероятность прояснений увеличится. Днем будет 1–6 градусов тепла.
В воскресенье ночью циклон уйдет. Облачность уменьшится, однако солнце будет выглядывать редко. Особых градуса мороза, чуть выше нуля температура будет лишь местами. Кое-где возможен гололед.
В воскресенье днем облачность, прояснений будет немного, однако и осадки возможны лишь местами, в основном на северо-западе. Будет дуть сильный ветер. Температура составит от 1 до 6 градусов тепла.
Новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник ночью без осадков. Днем местами уже возможен небольшой дождь. Усилится ветер, у моря порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет 0–3 градуса тепла, местами чуть ниже нуля. Днем будет 2–7 градусов тепла.