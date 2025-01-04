Зима пришла: на выходных - много снега, наступят холода

Утром и в первой половине дня область низкого давления принесет снег в восточные районы Литвы, в других районах Литвы в течение дня также можно ожидать ясной погоды. Придется остерегаться гололедицы. Ветер - западный, 9-14 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура будет между 3 градусами холода на востоке страны и 2 градусами тепла на западе страны.
Ночью с субботы на воскресенье будет идти снег. Местами в Западной Литве выпадет сильный снег. Подует ветер, кое-где - метель. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, на побережье порывы усилятся до 15-20 м/с. Ожидается холодная ночь, температура воздуха составит от 2 до 7 градусов мороза, а на берегу моря будет немного теплее, температура будет около 0.
В последний день недели также во многих местах выпадет снег и местами - краткосрочная метель. Ветер будет юго-юго-западный, 7-12 м/с. Дневная температура составит от 3 градусов холода до 2 градусов тепла.
С начала следующей недели уже обещают потепление. Однако с повышением температуры наступит дождливая погода.