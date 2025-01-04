Зима пришла: на выходных - много снега, наступят холода

Утром и в первой половине дня область низкого давления принесет снег в восточные районы Литвы, в других районах Литвы в течение дня также можно ожидать ясной погоды. Придется остерегаться гололедицы. Ветер - западный, 9-14 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура будет между 3 градусами холода на востоке страны и 2 градусами тепла на западе страны.