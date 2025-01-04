2025.01.04 12:00

Зима пришла: на выходных - много снега, наступят холода

 
ru.DELFI.lt
Žiema Vilniuje
Žiema Vilniuje
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

В субботу через Литву пройдет циклон, который постепенно переместится на северо-восток.

Утром и в первой половине дня область низкого давления принесет снег в восточные районы Литвы, в других районах Литвы в течение дня также можно ожидать ясной погоды. Придется остерегаться гололедицы. Ветер - западный, 9-14 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура будет между 3 градусами холода на востоке страны и 2 градусами тепла на западе страны.

Ночью с субботы на воскресенье будет идти снег. Местами в Западной Литве выпадет сильный снег. Подует ветер, кое-где - метель. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с, на побережье порывы усилятся до 15-20 м/с. Ожидается холодная ночь, температура воздуха составит от 2 до 7 градусов мороза, а на берегу моря будет немного теплее, температура будет около 0.

В последний день недели также во многих местах выпадет снег и местами - краткосрочная метель. Ветер будет юго-юго-западный, 7-12 м/с. Дневная температура составит от 3 градусов холода до 2 градусов тепла.

С начала следующей недели уже обещают потепление. Однако с повышением температуры наступит дождливая погода.

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