Зима подарила захватывающее зрелище: на одном из крупнейших озер страны расцвели инеевые цветы

Альгирдас Малакаускас запечатлел ледяные цветы на озере Плателяй.
Специалисты сайта „Погода и климат в Литве“ поясняют, что такую картину можно увидеть на различных замерзших водоемах (море, озере или реке): „Это инеевые цветы, иногда это явление называют ледяными или снежными цветами, перьями или листьями“. По крайней мере, так говорится в англоязычной литературе, утверждают эксперты. По их словам, подобные произведения природного искусства могут появляться, когда преобладает холодная и безветренная погода, а в воздухе достаточно влаги. Явление отчасти похоже на кристаллический иней.
„Такие снежинки образуются, когда в результате эффективного излучения (т.е. охлаждения поверхности Земли) тепло отдается покрытой снегом/льдом поверхностью, в результате чего она становится еще холоднее (в ясную и тихую ночь). Водяной пар в воздухе над снегом/льдом постепенно превращается в ледяные кристаллы, которые растут и образуют такие цветы“, — пишет „Погода и климат в Литве“.
Озеро Плателяй — самое большое и глубокое озеро в Жемайтии, имеющее природную, культурную и ландшафтную ценность. Самая глубокая точка — около 48,5 м. В озеро впадает 17 небольших ручьев, а вытекает река Бабрунгас. Воды озера омывают 7 островов: Пилес, Вершяй, Пликсале, Бридсале, Убагсале, Гайдсале и Шончелис. Все острова озера, полуострова Крейвишкис и Ауксале являются охраняемыми государством объектами природного наследия, пишет Жемайтийский национальный парк.