Зима подарила захватывающее зрелище: на одном из крупнейших озер страны расцвели инеевые цветы

Специалисты сайта „Погода и климат в Литве“ поясняют, что такую ​​картину можно увидеть на различных замерзших водоемах (море, озере или реке): „Это инеевые цветы, иногда это явление называют ледяными или снежными цветами, перьями или листьями“. По крайней мере, так говорится в англоязычной литературе, утверждают эксперты. По их словам, подобные произведения природного искусства могут появляться, когда преобладает холодная и безветренная погода, а в воздухе достаточно влаги. Явление отчасти похоже на кристаллический иней.