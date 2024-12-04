Зима пересмотрела свои планы: прогнозируют и снег и опасное явление

Будет пасмурно. Прогнозируют осадки. На смену мокрому снегу придет снег. Местами образуется налипание мокрого снега. Будет дуть холодный ветер. Днем будет 0-3 градуса тепла, местами около 1 градуса мороза. При такой температуре ожидается гололед.

В четверг особых перемен не ожидается. Будет идти мокрый снег и снег. Ночью осадки будут интенсивнее, днем осадков уже будет меньше. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем около 0.