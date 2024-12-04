2024.12.04 07:11

Зима пересмотрела свои планы: прогнозируют и снег и опасное явление

 
ru.DELFI.lt
Snieguotas rytas
Snieguotas rytas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду ночью в большинстве районов Литвы погода была зимней. Такой она останется и днем.

Будет пасмурно. Прогнозируют осадки. На смену мокрому снегу придет снег. Местами образуется налипание мокрого снега. Будет дуть холодный ветер. Днем будет 0-3 градуса тепла, местами около 1 градуса мороза. При такой температуре ожидается гололед.

В четверг особых перемен не ожидается. Будет идти мокрый снег и снег. Ночью осадки будут интенсивнее, днем осадков уже будет меньше. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем около 0.

В пятницу небольшие осадки ожидаются только местами, однако будет прохладнее. Усилится ветер. Станет еще холоднее. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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