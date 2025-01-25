Зима останется только в воспоминаниях: не будет ни снега, ни холодов

В большинстве районов прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. На севере страны небольшой мокрый снег, а на востоке - морось. Ожидается сильный ветер - 9–14 м/с. Днем будет 2–6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье также прогнозируют осадки. Будет идти небольшой дождь, больше осадков ожидается на северо-западе страны. Ожидается ветреная погода - 7–12 м/с. Ночью будет 1–5 градусов тепла.

В воскресенье во многих районах пройдут дожди. Меньше осадков будет на востоке страны. Будет дуть ветер со скоростью 4–9 м/с. Воздух прогреется до 3–7 градусов тепла.