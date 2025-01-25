2025.01.25 07:22

Зима останется только в воспоминаниях: не будет ни снега, ни холодов

 
ru.DELFI.lt

В субботу погоду в Литве обусловит холодный атмосферный фронт. Днем будет облачно, поэтому на прояснения рассчитывать не стоит.

В большинстве районов прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. На севере страны небольшой мокрый снег, а на востоке - морось. Ожидается сильный ветер - 9–14 м/с. Днем будет 2–6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье также прогнозируют осадки. Будет идти небольшой дождь, больше осадков ожидается на северо-западе страны. Ожидается ветреная погода - 7–12 м/с. Ночью будет 1–5 градусов тепла.

В воскресенье во многих районах пройдут дожди. Меньше осадков будет на востоке страны. Будет дуть ветер со скоростью 4–9 м/с. Воздух прогреется до 3–7 градусов тепла.

В начале следующей недели перемен не ожидается, будет немного суше, однако температура будет не зимней.

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