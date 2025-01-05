Зима не задержится – в начале недели все начнет меняться

Во многих районах пройдут осадки, преобладает снег, но ближе к побережью - мокрый снег. В западных регионах местами пройдет снегопад. Ветер - с юго-западного, западного направления, вечером сменится на южное направление, останется порывистым, 8-13 м/с, но опасные порывы ветра утихнут. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов холода до 2 градусов тепла.

В понедельник ночью погода существенно не изменится. Местами пройдет небольшой снег. Подует сильный южный, юго-восточный ветер, со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха везде будет положительной и опустится до 3-8 градусов мороза. По мере приближения циклона с запада в понедельник погода начнет меняться. Осадки во многих местах продолжатся, но снег сменится мокрым снегом и дождем. Многие районы будут покрыты льдом. Ветер не изменится. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов холода до 3 градусов тепла.