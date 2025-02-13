2025.02.13 07:11

Зима на дворе: появится солнце, но поднимется холодный ветер

 
ru.DELFI.lt
Žiema sostinėje
Žiema sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг днем погоду обусловит зона высокого атмосферного давления, поэтому чаще будет выглядывать солнце.

Особых осадков в этот день не ожидается. Днем будет 0–5 градусов мороза, однако местами, где позже появится солнце, будет холоднее.

В ночь на пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Увеличится облачность, местами выпадет снег. Кое-где прогнозируют гололед. Будет дуть северный ветер скоростью 5–10 м/с. Температура опустится до 6–11 градусов, однако местами будет всего 3–5 градусов мороза.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями, во многих районах выпадет снег, однако осадков будет немного. Ветер останется северным, скорость ветра 5–10 м/с. Днем будет 1–6 градусов мороза.

В выходные будет идти снег, температура сохранится ниже 0.

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