Зима на дворе: появится солнце, но поднимется холодный ветер

Особых осадков в этот день не ожидается. Днем будет 0–5 градусов мороза, однако местами, где позже появится солнце, будет холоднее.

В ночь на пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Увеличится облачность, местами выпадет снег. Кое-где прогнозируют гололед. Будет дуть северный ветер скоростью 5–10 м/с. Температура опустится до 6–11 градусов, однако местами будет всего 3–5 градусов мороза.

В пятницу днем будет облачно с прояснениями, во многих районах выпадет снег, однако осадков будет немного. Ветер останется северным, скорость ветра 5–10 м/с. Днем будет 1–6 градусов мороза.