Зима из Литвы ушла, всю неделю прогнозируют дожди

 
ru.DELFI.lt
Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

На этой неделе один за другим в Литву будут идти атлантические циклоны, поэтому будет тепло и сыро. В понедельник погода будет мрачной. Дождь пройдет во многих районах, однако осадки будут небольшими. Будет дуть достаточно сильный ветер, на взморье его порывы достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

В ночь на вторник погода почти не изменится. Будет мрачно, местами пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра 15-20 м/с. Ночью температура почти не изменится, будет 3-7 градусов тепла. Во вторник днем погоду обусловит зона низкого давления. Во многих районах прогнозируют небольшой дождь и сильный порывистый ветер. Днем будет 4-8 градусов тепла.

В среду придет более прохладная масса воздуха, поэтому прогнозируют смешанные осадки. Ночью местами, в основном на юге страны, пройдут дожди, а днем ожидаются дожди и мокрый снег. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.

В четверг новый циклон принесет осадки и сильный ветер. Во многих районах ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем до 1-6 градусов тепла.

В пятницу погода почти не изменится: будет сыро и ветрено. Во многих районах ожидаются смешанные осадки, в основном мокрый снег и дождь, днем осадков будет меньше. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.

В выходные, по нынешним данным, в Литву придет более холодная масса воздуха, пойдет небольшой снег, по ночам ожидается морозец, а днем будет около 0.

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