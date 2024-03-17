Зима из Литвы уходит неохотно: местами выпадет снег

Западный ветер принесет похолодание. Будет прохладнее, чем в субботу. Воздух прогреется всего до 2-7 градусов тепла. Прохладнее всего будет в Жемайтии, холоднее - на востоке страны.
В ночь на понедельник зона низкого атмосферного давления понемногу уйдет из Литвы, станет светлее, ожидается больше прояснений. На большей части территории Литвы еще ожидаются небольшие осадки. Ветер успокоится. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами возможен гололед.
В понедельник днем усилится зона высокого атмосферного давления. Местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Утром возможен гололед. Будет дуть холодный северный, северо-восточный ветер. Днем будет 2-7 градусов тепла, как и в воскресенье.