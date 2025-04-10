Зима из Литвы не уходит: ждет неприятный дуэт – порывистый ветер и разнообразные осадки

Местами выпадет снег или снежная крупа. Ожидается сильный порывистый ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с, у моря 19–20 м/с. К вечеру ветер немного успокоится. Днем будет всего 1–6 градусов тепла.
В ночь на пятницу к Литве приблизится атмосферный фронт. Станет пасмурно, начиная со взморья, ожидаются осадки, которые постепенно охватят всю страну. В основном будет идти снег и мокрый снег. Утром усилится ветер. Местами прогнозируют гололед. Температура будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Чуть теплее - 2–3 градуса тепла будет у моря.
В пятницу днем фронт продолжит свой путь над страной. В большинстве районов будет идти снег, мокрый снег, позже пойдет дождь. Раньше всего осадки уйдут с запада, там появятся прояснения, на востоке будет сыро и пасмурно до вечера. Будет ветрено. Температура будет контрастной - на западе страны 7–12, а на востоке всего 1–6 градусов тепла.