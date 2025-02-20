2025.02.20 07:24

Зима еще покажет себя: по ночам будет до -15 градусов

 
ru.DELFI.lt
Žiema Vilniuje
Žiema Vilniuje
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В Литве усилится зона действия антициклона, поэтому в ближайшие сутки прогнозируют немало прояснений, осадки ожидаются только местами и будут небольшими.

В четверг днем снег будет идти в основном на северо-востоке страны, в других районах вероятность осадков невелика. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на пятницу прогнозируют туман, особых осадков не ожидается. Ночью будет 5-10 градусов мороза, а на юге и на востоке страны 11-15 градусов мороза.

В пятницу днем вероятность осадков невелика. Усилится ветер. Днем будет 0-5 градусов мороза.

В выходные без особых осадков. Будет дуть сильный ветер. Ночью 9-13 градусов мороза, днем и в субботу и в воскресенье в большинстве районов будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В начале следующей недели особых перемен не ожидается, однако ветер успокоится и станет немного теплее.

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