Зима еще покажет себя: по ночам будет до -15 градусов

В четверг днем снег будет идти в основном на северо-востоке страны, в других районах вероятность осадков невелика. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на пятницу прогнозируют туман, особых осадков не ожидается. Ночью будет 5-10 градусов мороза, а на юге и на востоке страны 11-15 градусов мороза.

В пятницу днем вероятность осадков невелика. Усилится ветер. Днем будет 0-5 градусов мороза.

В выходные без особых осадков. Будет дуть сильный ветер. Ночью 9-13 градусов мороза, днем и в субботу и в воскресенье в большинстве районов будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.