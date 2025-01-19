2025.01.19 10:26

Зима без морозов: сохранится необычно теплая погода

 
ru.DELFI.lt
Šaltukas Vilniuje
Šaltukas Vilniuje
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье Литва окажется под влиянием антициклона, который охватит значительную часть Европы. Небо будет в основном покрыто низкими серыми облаками, вероятность ясного неба будет небольшой. Из этих облаков время от времени могут выпадать небольшие капли дождя или морось.

Однако сильных дождей больше не ожидается. В некоторых районах из-за тумана будет ограничена видимость. Будет дуть сильный западный ветер. Масса очень теплого воздуха достигнет Литвы, поэтому температура во многих местах будет колебаться в пределах 4–6 градусов тепла. Лишь на восточных окраинах будет немного прохладнее.

Ситуация немного изменится в понедельник вечером. Небо по-прежнему будет в основном закрыто низкими облаками, из-за которых возможен лишь небольшой дождь или морось. В некоторых районах сохранится туман. Ветер успокоится, изменит направление и к утру во многих местах станет юго-восточным. Самая низкая температура в стране составит от 1 градуса по мороза до 4 градусов тепла.

В понедельник атмосферное давление останется достаточно высоким. Облака будут рассеиваться неохотно, поэтому небо будет преимущественно пасмурным. Существенных осадков не ожидается, вновь возможна лишь морось. Также возможен затяжной туман. Юго-восточный ветер по-прежнему будет едва ощущаться, максимальная температура составит 1-5 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии