Зима без морозов: сохранится необычно теплая погода

Однако сильных дождей больше не ожидается. В некоторых районах из-за тумана будет ограничена видимость. Будет дуть сильный западный ветер. Масса очень теплого воздуха достигнет Литвы, поэтому температура во многих местах будет колебаться в пределах 4–6 градусов тепла. Лишь на восточных окраинах будет немного прохладнее.

Ситуация немного изменится в понедельник вечером. Небо по-прежнему будет в основном закрыто низкими облаками, из-за которых возможен лишь небольшой дождь или морось. В некоторых районах сохранится туман. Ветер успокоится, изменит направление и к утру во многих местах станет юго-восточным. Самая низкая температура в стране составит от 1 градуса по мороза до 4 градусов тепла.