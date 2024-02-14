Жверинас шумно проводил зиму: на празднование Масленицы собралось несколько сотен человек

По ее словам, красивый праздник состоялся благодаря активной общественности. Каждый внес свой вклад, чем мог – своими личными ресурсами, временем, идеями. "Кто-то убирал набережную, кто-то организовал мастер-классы по изготовлению масок. В магазине фоторамок, расположенном в Жверинасе, была изготовлен каркас Моры. Местный магазин десертов предоставил пончики, а пиццерия — пиццу. Община ромов, проживающая неподалеку, также внесла свой вклад в общий обеденный стол", - говорит организатор.

На празднике были рады всем, кто хотел вспомнить старые традиции и испытать их в новом, городском формате. "Прекрасный праздник – Ужгавенес, полный традиций еще детских воспоминаний, которые не хочется забывать. Раньше их отмечали, отправляясь в небольшие городки. Но старые традиции можно возродить и в больших городах – собравшись с соседями, друзьями, единомышленниками возле дома, вспомнив песни и танцы своего детства", – говорит инициатор мероприятия, общественный деятель Раса Паварене.

Столы на открытом воздухе, накрытые ароматными дрожжевыми блинами, итальянской пиццей и сладкими угощениями, соблазняли даже тех, кто случайно проходил мимо празднования. Такой праздничный ажиотаж сложно не заметить – в радиусе нескольких сотен метров вдоль набережной Нерис эхом разносились песни, которые поддержали несколько десятков человек. .



По ее словам, подобные мероприятия приносят много общественной пользы. "Зная соседей, их детей, мы создаем личные отношения, основанные на сопереживании, более безопасном соседстве. Говорят, что ты богат, когда можешь жить в безопасных условиях", - убеждена общественник.

Многоплановую пользу праздника подчеркнули и другие жители, пришедшие на праздник. "Человек — существо социальное, всегда ищущее других и желающее принадлежать к сообществу. Поэтому стоит инвестировать в наш район, чтобы чувствовать себя полноправным членом – нужным, ценным, способным оказать или получить помощь в случае необходимости. Такие инициативы вызывают только самые положительные эмоции", — поделилась своими мыслями Рута Репечкене, педиатр и мать троих детей..