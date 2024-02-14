Жверинас шумно проводил зиму: на празднование Масленицы собралось несколько сотен человек

Столы на открытом воздухе, накрытые ароматными дрожжевыми блинами, итальянской пиццей и сладкими угощениями, соблазняли даже тех, кто случайно проходил мимо празднования. Такой праздничный ажиотаж сложно не заметить – в радиусе нескольких сотен метров вдоль набережной Нерис эхом разносились песни, которые поддержали несколько десятков человек.
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На празднике были рады всем, кто хотел вспомнить старые традиции и испытать их в новом, городском формате. "Прекрасный праздник – Ужгавенес, полный традиций еще детских воспоминаний, которые не хочется забывать. Раньше их отмечали, отправляясь в небольшие городки. Но старые традиции можно возродить и в больших городах – собравшись с соседями, друзьями, единомышленниками возле дома, вспомнив песни и танцы своего детства", – говорит инициатор мероприятия, общественный деятель Раса Паварене.
По ее словам, красивый праздник состоялся благодаря активной общественности. Каждый внес свой вклад, чем мог – своими личными ресурсами, временем, идеями. "Кто-то убирал набережную, кто-то организовал мастер-классы по изготовлению масок. В магазине фоторамок, расположенном в Жверинасе, была изготовлен каркас Моры. Местный магазин десертов предоставил пончики, а пиццерия — пиццу. Община ромов, проживающая неподалеку, также внесла свой вклад в общий обеденный стол", - говорит организатор.
По ее словам, подобные мероприятия приносят много общественной пользы. "Зная соседей, их детей, мы создаем личные отношения, основанные на сопереживании, более безопасном соседстве. Говорят, что ты богат, когда можешь жить в безопасных условиях", - убеждена общественник.
Многоплановую пользу праздника подчеркнули и другие жители, пришедшие на праздник. "Человек — существо социальное, всегда ищущее других и желающее принадлежать к сообществу. Поэтому стоит инвестировать в наш район, чтобы чувствовать себя полноправным членом – нужным, ценным, способным оказать или получить помощь в случае необходимости. Такие инициативы вызывают только самые положительные эмоции", — поделилась своими мыслями Рута Репечкене, педиатр и мать троих детей..
"Хотя Жверинас позиционируется как престижный район, некоторые жители живут в нищете, не имея не только развлечений, но и ежедневного питания. Наша община очень контрастна, и нам нужно как можно больше мероприятий, которые бы снизили социальную изоляцию. У нас довольно много пожилых людей, которые нуждаются в обычной помощи и человеческом сострадании", - рассказал член общины микрорайона и бизнесмен Симас Красняковас.
Моменты мероприятия запечатлены в фотогалерее фотографа Дарюса Кучюса.