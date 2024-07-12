Жуткие последствия грозы: разрушены усадьбы, повалены деревья, повреждены автомобили

Больше всего опасности представляли поваленные сильным ветром деревья – они падали на дороги, на здания, на автомобили.
„Града избежать удалось, а вот сильного ветра - нет. Постоянно повторяют - осмотрите деревья во дворах. Если какие-то вызывают подозрения, спилите их (или обрежьте опасные сучья). Большие деревья красивые, они выполняют важную функцию в природе, но если такие деревья растут рядом с домом, они представляют опасность, в сильную бурю могут не устоять и упасть на дом или на машину“, – сказал метеоролог Гитис Валайка.
Портал уже сообщал, что 11 июля была сильная гроза, зафиксировано 15 000 разрядов молний.
В группе „Энтузиасты погоды“ на Facebook можно найти много фотографий с последствиями грозы. Агне поделилась фотографией, сделанной в Каунасе, в Петрашюнай, - поваленное дерево подняло на своих корнях автомобили.
Антанас рассказал, что около его дома в Алитусе появился провал.
Мингайле из Паневежского района рассказала: „После грозы… Батут был закреплен на металлических кольях… Такой сильный ветер… Я уже не говорю о поломанных цветах, унесенной черепице… Путилишкяй, Паневежский район… 18.30 ч. Против стихии не поборешься…“
Илона из Паневежского района: „Наша усадьба – дом поврежден... Повален толстый тополь, разрушена хозпостройка. Около дома упал ясень, повреждена машина...“.
Сообщалось, что накануне пожарные выезжали убирать деревья 66 раз.