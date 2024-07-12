Жуткие последствия грозы: разрушены усадьбы, повалены деревья, повреждены автомобили

„Града избежать удалось, а вот сильного ветра - нет. Постоянно повторяют - осмотрите деревья во дворах. Если какие-то вызывают подозрения, спилите их (или обрежьте опасные сучья). Большие деревья красивые, они выполняют важную функцию в природе, но если такие деревья растут рядом с домом, они представляют опасность, в сильную бурю могут не устоять и упасть на дом или на машину“, – сказал метеоролог Гитис Валайка.