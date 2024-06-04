Журналисты Delfi посетили „резерват“ богачей: такого самоуправства еще не доводилось видеть

Озеро Маргис завораживает своей красотой и покоем. Однако люди, которые купили у озера участки, не хотят подпускать к берегу посторонних.
Журналисты решили проверить, верны ли слухи. Выяснилось, что вокруг озера пешком не пройдешь, поэтому журналисты решили проплыть вокруг озера на лодке.
На карте Regia.lt журналисты нашли только одно место, где можно спустить лодку на воду. Это единственный подход к озеру на государственной земле. В других местах – частные участки, через них к озеру не подойти.
Если бы не этот небольшой участок, то к озеру вообще нельзя было подойти.
В путь отправились втроем: журналист, фотограф и оператор.
По правилам, на побережье должны оставлять подход в 5 м.
Согласно закону об охраняемых территориях, вдоль побережья проходит охраняемая зона, которая ничем не должна быть огорожена, там не должно быть никаких построек, насаждений, деревьев, кустов.
Однако около озера Маргис дела обстоят иначе. Журналисты обнаружили 10 нелегальных заборов, которые не позволяют пройти по побережью. В еще нескольких случаях проход оставлен уже, чем должен быть. Хуже ситуации журналистам видеть не доводилось.
Первое такое место обнаружили через 10 минут - до самого берега стоял забор (металлическая сетка).
Рядом с сеткой – забор. Он преграждает путь к побережью. Такими заборами обычно ограждают места проведения мероприятий. Их использует полиция во время митингов.
Далее у берега журналисты обнаружили недавно посаженные кусты, вероятно, чтобы на участок не заходили прохожие. Таких мест с живыми изгородями было еще несколько. Одни владельцы участков сажали туи, другие шиповник, третьи – деревья. Кроме того, у берега были клумбы и камни между ними.
Кое-кто использовал другой способ преграждения пути - сложил у берега срезанные сучья и даже выкорчеванные пни.
В некоторых местах находчивость владельцев земли у озера поражала - то куча песка, то сап-доска, преграждающая путь, то лодка, то цепь.
На одном из участков вдоль его границы установлен железный поручень, который служит как преграда на пути пешеходов.
Неподалеку - невысокий металлический забор и ряд туй в охраняемой зоне.
На всех участках установлен знак „Осторожно, злая собака“.
Журналисты обнаружили и такой случай: до самого озера зеленый забор на фундаменте. Такой забор быстро не уберешь. Его установка потребовала немало вложений и времени.
В других случаях владельцы участков могут быстро убрать преграды, если узнают о возможном визите инспекторов охраны природы. Обычно инспекторы перед приездом информируют владельцев. Большая часть владельцев земли на берегу озера Маргис может быстро убрать искусственные препятствия на пути пешеходов.
После визита инспекторов ограждения можно снова вернуть на прежнее место.
Похоже, что инспекторы давненько сюда вообще не заглядывали.
На берегу озера Маргис журналисты зафиксировали и другие нарушения - например спиленные деревья и смещенный грунт. По закону, менять рельеф побережья запрещено.
На озере Маргис журналисты обнаружили постройки на воде. В одном месте жилой дом находится в 0,5 м от берега. Были постройки, напоминающие бани.
Журналисты не думали, что зафиксируют такое количество нарушений.
Собранные материалы журналист портала передал Департаменту охраны окружающей среды.
По сведениям Delfi, начато расследование.