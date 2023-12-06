Журналистское расследование: у двоих детей Абрамовича есть литовское гражданство

Журналисты в документах кипрской компании Meritservus обнаружили фотографию паспорта Аркадия Абрамовича. Документ был выдан 10 лет назад, срок его годности истек 5 декабря 2023 года. Аутентичность копии была подтверждена подписью лондонского юриста.

Когда литовский паспорт получила дочь Абрамовича, неясно – в документах нашли только номер ее литовского паспорта и указание на литовское гражданство.

Проанализированная журналистами переписка показала, что литовские паспорта Аркадия и Анны были использованы для проведения операций, которые оценивают как попытку обхода международных санкций, наложенных на олигарха.

Департамент миграции Литвы ситуацию не комментирует.

В начале года британское издание The Guardian сообщало, что перед масштабным вторжение России в Украину Абрамович большую часть своего имущества разделил между своими 7 детьми.