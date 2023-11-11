Журналист раскритиковал план по обороне страны: это больше напоминает черновой вариант

Он сказал, что уже прочитал план и заметил, что "большого чувства безопасности он не дает". "Это план, прочитав который, ты должен почувствовать себя в безопасности, но мне он показался очень абстрактным, – заметил журналист. – Может, понятно одно, что создают новый совет".

Речь идет о Национальном совете координирования всеобщей обороны. Утверждалось, что он будет отвечать за взаимодействие организаций и государства.

"Но все же, из этого документа не видно, чтобы был конкретный план", – сказал Черняускас.

План комментировал советник Гитанаса Науседы Кястутис Будрис, который подчеркнул, что важная часть плана – вовлечение общества. "Конечно, общество должно быть вовлечено перед лицом военной угрозы. Как это будет осуществлено, как это будет происходить, в плане не указано точно. Это больше такой черновой вариант, который надо серьезно усовершенствовать, детализировать", – заметил журналист.