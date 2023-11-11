Журналист раскритиковал план по обороне страны: это больше напоминает черновой вариант

Он сказал, что уже прочитал план и заметил, что "большого чувства безопасности он не дает". "Это план, прочитав который, ты должен почувствовать себя в безопасности, но мне он показался очень абстрактным, – заметил журналист. – Может, понятно одно, что создают новый совет".
Речь идет о Национальном совете координирования всеобщей обороны. Утверждалось, что он будет отвечать за взаимодействие организаций и государства.
"Но все же, из этого документа не видно, чтобы был конкретный план", – сказал Черняускас.
План комментировал советник Гитанаса Науседы Кястутис Будрис, который подчеркнул, что важная часть плана – вовлечение общества. "Конечно, общество должно быть вовлечено перед лицом военной угрозы. Как это будет осуществлено, как это будет происходить, в плане не указано точно. Это больше такой черновой вариант, который надо серьезно усовершенствовать, детализировать", – заметил журналист.
При презентации плана речь шла о том, что в следующем году проведут учения по масштабной мобилизации. "Учения - всегда хорошо, особенно, когда видишь, что происходит в недалеком зарубежье. Они нужны. Конечно, – сказал Черняускас. – Но иное дело, когда речь идет о вовлечении общества. Как оно будет вовлечено? Говорят красиво, общество будет участвовать, мы постараемся, но как? Как мобилизовать людей перед лицом угрозы?"
Журналист подчеркнул, что его самая большая мечта - чтобы такой план никогда не понадобился. "Но если ты говоришь, что планируешь подготовить общество, чтобы оно было готово, было вовлечено и знало свои функции, то было бы неплохо, чтобы ты сказал, как это сделаешь", – заметил он.
Delfi напоминает, что план был утвержден 6 ноября. "Это означает, что у нас в Литве есть публичный, простой документ в открытом доступе, в котором сказано о том, как государство видит себя во время войны, какие функции оно будет выполнять и как оно видит участие каждого гражданина или организации, (...) или предприятия в жизни государства", – сказал Будрис.