Журналист посетил новый терминал в Вильнюсском аэропорту: будем пользоваться волшебными аппаратами

В передаче на Delfi Гасановас рассказал, что он был в этом терминале несколько раз. Сначала он принимал участие в экскурсии для представителей СМИ, на которой узнал, что ждет в новом терминале, а во второй раз он наблюдал за проведением тестирования.
По словам Гасановаса, первое, что бросается в глаза - красота и современный вид терминала.
„Аэропорт не похож на литовский аэропорт, он больше похож на скандинавский. Я бы сравнил его с норвежским, шведским. Терминал просторный и красивый“, – рассказал журналист.
Правда, он отметил, что чудес там не будет – терминал будет таким, как терминалы в других странах мира. Вильнюсский аэропорт, по его словам, уникален тем, что он старый и отличается странными формами.
В минувшие выходные участники тестирования могли осмотреть терминал и участвовать в процессе его работы. По словам Гасановаса, подобные эксперименты проводили за границей, а в Литве – впервые. Журналист заметил, что в эксперименте приняли участие больше 1000 человек со всей Литвы.
„Целью было создание атмосферы присутствия большого числа людей, которые спешат, хотят успеть на самолет, зарегистрироваться, сдать багаж. Хотели проверить, все ли в порядке перед открытием терминала. Люди приехали в аэропорт с чемоданами, их попросили взять багаж. Они могли выбирать, с каким багажом приедут, – с регистрируемым или с ручной кладью“, – рассказал Гасановас.
Он прибавил, что у приехавших в аэропорт были разные карточки с указанием рейса. По словам Гасанова, во время эксперимента произошла странная вещь – члены семей получили карты с указанием разных рейсов. Например, девочка получила билет в Милан, а ее мама – в Турцию. Но, по словам журналиста, слез не было.
Получив билеты, люди должны были пройти все звенья проверки.
„Главное было, проверить, сколько времени все займет, где образуются очереди, чем недовольны люди. Были и такие ситуации, когда люди не поняли, эксперимент это или нет. Например, одни ворота регистрации работали быстро, другие - медленно, там образовался затор“, – сказал Гасановас.
Особенно журналиста удивил порядок досмотра, он стал более современным. Одно из новшеств – не надо доставать электронику. Гасанов заметил, что новая техника в аэропорту - настоящее чудо. Он сам прошел досмотр за 5-6 минут, несмотря на большое количество людей.