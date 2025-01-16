Журналист посетил новый терминал в Вильнюсском аэропорту: будем пользоваться волшебными аппаратами

В передаче на Delfi Гасановас рассказал, что он был в этом терминале несколько раз. Сначала он принимал участие в экскурсии для представителей СМИ, на которой узнал, что ждет в новом терминале, а во второй раз он наблюдал за проведением тестирования.

По словам Гасановаса, первое, что бросается в глаза - красота и современный вид терминала.

„Аэропорт не похож на литовский аэропорт, он больше похож на скандинавский. Я бы сравнил его с норвежским, шведским. Терминал просторный и красивый“, – рассказал журналист.