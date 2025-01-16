2025.01.16 07:09

Журналист посетил новый терминал в Вильнюсском аэропорту: будем пользоваться волшебными аппаратами

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Orijus Gasanovas
Orijus Gasanovas
ФОТО: Orijus Gasanovas | Delfi montažas

В минувшие выходные ненадолго был открыт новый терминал Вильнюсского аэропорта. Правда, официально его откроют только 4 февраля, но в минувшие выходные состоялось массовое тестирование нового здания. За тестированием наблюдал журналист Ориюс Гасановас.

В передаче на Delfi Гасановас рассказал, что он был в этом терминале несколько раз. Сначала он принимал участие в экскурсии для представителей СМИ, на которой узнал, что ждет в новом терминале, а во второй раз он наблюдал за проведением тестирования.

По словам Гасановаса, первое, что бросается в глаза - красота и современный вид терминала.

„Аэропорт не похож на литовский аэропорт, он больше похож на скандинавский. Я бы сравнил его с норвежским, шведским. Терминал просторный и красивый“, – рассказал журналист.

Правда, он отметил, что чудес там не будет – терминал будет таким, как терминалы в других странах мира. Вильнюсский аэропорт, по его словам, уникален тем, что он старый и отличается странными формами.

Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo testavimas

В минувшие выходные участники тестирования могли осмотреть терминал и участвовать в процессе его работы. По словам Гасановаса, подобные эксперименты проводили за границей, а в Литве – впервые. Журналист заметил, что в эксперименте приняли участие больше 1000 человек со всей Литвы.

„Целью было создание атмосферы присутствия большого числа людей, которые спешат, хотят успеть на самолет, зарегистрироваться, сдать багаж. Хотели проверить, все ли в порядке перед открытием терминала. Люди приехали в аэропорт с чемоданами, их попросили взять багаж. Они могли выбирать, с каким багажом приедут, – с регистрируемым или с ручной кладью“, – рассказал Гасановас.

Он прибавил, что у приехавших в аэропорт были разные карточки с указанием рейса. По словам Гасанова, во время эксперимента произошла странная вещь – члены семей получили карты с указанием разных рейсов. Например, девочка получила билет в Милан, а ее мама – в Турцию. Но, по словам журналиста, слез не было.

Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo testavimas

Получив билеты, люди должны были пройти все звенья проверки.

„Главное было, проверить, сколько времени все займет, где образуются очереди, чем недовольны люди. Были и такие ситуации, когда люди не поняли, эксперимент это или нет. Например, одни ворота регистрации работали быстро, другие - медленно, там образовался затор“, – сказал Гасановас.

Особенно журналиста удивил порядок досмотра, он стал более современным. Одно из новшеств – не надо доставать электронику. Гасанов заметил, что новая техника в аэропорту - настоящее чудо. Он сам прошел досмотр за 5-6 минут, несмотря на большое количество людей.

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