Жизнь в умном доме: мужчина не жалеет инвестиции в 20 000 евро

В доме Йовайш установлена система стандарта KNX, все управляется через apps в смартфоне или пульт. По словам Лукаса, сделать нынешнее жилье более умным сложно, поскольку многое зависит от технических решений, предпринятых в самом начале.

"Если не проложил необходимые провода, то придется ломать стену или применять не очень эстетичные решения. Перед тем, как начать оборудовать умное жилье, надо все обдумать с самого начала", – сказал собеседник.

По его словам, неловко в их доме чаще всего себя чувствуют гости, потому что не знают, где и что включается. Поэтому он предлагает заранее разделить включатели с помощью разных иконок.

Лукас признал, что у него лично почти не было проблем с системой, за исключением того, что иногда застревает одна гардина.

По его словам, это может быть обусловлено технической ошибкой при оборудовании системы. Лукас рекомендует при оборудовании системы работать с профессионалами.

Собеседник не скрывает, что умный дом - не дешевое удовольствие.