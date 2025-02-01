Жизнь начинается со среднего класса? Сколько надо зарабатывать для достойной жизни в Вильнюсе

По словам вице-президента Литовской конфедерации бизнеса Мариуса Дубниковаса, трудно сказать, какой должна быть зарплата для достойной жизни в столице.
„Иногда даже большие доходы не дают ощущения счастья, потому что завышены ожидания, а возможности не сбалансированы с желаниями. Правильное формирование ожиданий могут дать ощущение комфорта – даже люди с небольшими доходами могут находиться в зоне комфорта. <...> И наоборот – если неправильные ожидания даже высокие доходы не приносят счастья“, – сказал он.
Однако базовые расходы есть у всех: это продукты, расходы на жилье, коммунальные услуги, образование, услуги здравоохранения.
Собеседник считает, что для удобной жизни в Вильнюсе нужны две средние зарплаты. Он заметил также, что постоянный рост цен в условиях здоровой экономики - нормальное явление.
„Для комфортной жизни надо относится к среднему классу. Но что такое средний класс? Наверное, те, кто получает 1,5-2 средние зарплаты, они могут создать комфортную жизнь“, – сказал Дубниковас.
Если средняя зарплата в стране составляет 2100 евро „на бумаге“, то две такие зарплаты - 4200 евро „на бумаге“ или 2500 евро „на руки“. Отмечается, что жить на две зарплаты легче.
„Да, когда два человека, расходов больше, но доходы выше“, - сказал экономист.
Экономист и социолог Богуслав Гружевский сказал, что для понимания, как финансы коррелируют со счастьем, можно представить три научно обоснованных сценария.
„Связь между финансовыми доходами и счастье, давно исследована. Можно сказать, что есть обуславливающие это закономерности.
Во-первых, финансовое положение и уровень доходов связаны для достижения счастья – счастье не как момент, а как комплексное удовлетворение.
Второе, эра связь не зависит от абсолютной суммы, а от положения человека: сколько денег у человека было до того, как он стал получать больше – есть определенный максимум.
Лет 5 назад в США это было 75 000–80 000 долларов в год – в таком интервале человек чувствовал себя лучше, счастливее, у него было больше денег.
Если денег становилось больше, например, 100 000, а человек привык жить на 80 000, так повышение доходов на 20–30%, на ощущении счастья особенно не сказывалось“, – пояснил профессор.
Он заметил, что в Литве такие исследования не проводились, но можно предположить, что здесь это будет 2500 евро „на руки“ на одного человека.
Правда, важна не сама сумма, а сумма в контексте расходов и потребностей. Кроме того, эта сумма зависит от того, один ли живет человек, есть ли у него семья и т.д.
До этой суммы есть определенное влияние на ощущение счастья, но если доходы будут больше - 4000-5000 евро, больше счастья не будет.
Есть и связь третьего типа. Иногда, по словам Гружевского, счастье от финансов не зависит. Счастье складывается за счет других факторов. Это бывает тогда, когда человек состоятельный и без того.
Профессор заметил, что литовцы любят сравнивать свой достаток с достатком других людей: „В контексте счастья сравнение - нерациональные действия. Психологи говорят, что особенно после перехода к рыночной экономики такие сравнения отрицательно сказываются на установках в коллективах. Поэтому на публичные обсуждения зарплат действует вето“.
Сравнение с другими отчасти демонстрирует низкий уровень психологической зрелости, считает собеседник. Со времен Античности философы говорили, что счастье - очень субъективное понятие, многое зависит от ценностей людей.