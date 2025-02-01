Жизнь начинается со среднего класса? Сколько надо зарабатывать для достойной жизни в Вильнюсе

Собеседник считает, что для удобной жизни в Вильнюсе нужны две средние зарплаты. Он заметил также, что постоянный рост цен в условиях здоровой экономики - нормальное явление.

Однако базовые расходы есть у всех: это продукты, расходы на жилье, коммунальные услуги, образование, услуги здравоохранения.

„Иногда даже большие доходы не дают ощущения счастья, потому что завышены ожидания, а возможности не сбалансированы с желаниями. Правильное формирование ожиданий могут дать ощущение комфорта – даже люди с небольшими доходами могут находиться в зоне комфорта. <...> И наоборот – если неправильные ожидания даже высокие доходы не приносят счастья“, – сказал он.

По словам вице-президента Литовской конфедерации бизнеса Мариуса Дубниковаса, трудно сказать, какой должна быть зарплата для достойной жизни в столице.

„Связь между финансовыми доходами и счастье, давно исследована. Можно сказать, что есть обуславливающие это закономерности.

Экономист и социолог Богуслав Гружевский сказал, что для понимания, как финансы коррелируют со счастьем, можно представить три научно обоснованных сценария.

„Да, когда два человека, расходов больше, но доходы выше“, - сказал экономист.

Если средняя зарплата в стране составляет 2100 евро „на бумаге“, то две такие зарплаты - 4200 евро „на бумаге“ или 2500 евро „на руки“. Отмечается, что жить на две зарплаты легче.

„Для комфортной жизни надо относится к среднему классу. Но что такое средний класс ? Наверное, те, кто получает 1,5-2 средние зарплаты, они могут создать комфортную жизнь“, – сказал Дубниковас.

Во-первых, финансовое положение и уровень доходов связаны для достижения счастья – счастье не как момент, а как комплексное удовлетворение.

Второе, эра связь не зависит от абсолютной суммы, а от положения человека: сколько денег у человека было до того, как он стал получать больше – есть определенный максимум.

Лет 5 назад в США это было 75 000–80 000 долларов в год – в таком интервале человек чувствовал себя лучше, счастливее, у него было больше денег.

Если денег становилось больше, например, 100 000, а человек привык жить на 80 000, так повышение доходов на 20–30%, на ощущении счастья особенно не сказывалось“, – пояснил профессор.