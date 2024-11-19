2024.11.19 07:05

Жизнь Адомаса за один день перевернулась с ног на голову, мужчина оказался в инвалидной коляске

 
Эгле Габрилавичюте
ru.DELFI.lt
Adomas Bukauskas
Adomas Bukauskas
ФОТО: Asmeninis archyvas / Delfi montažas

„Многие спрашивают, что случилось, неужели я упал с мотоцикла или ныряя, ударился головой в дно? Нет, – все было намного проще. Я просто поехал в Лаздинайскую больницу“, – иронизировал Адомас Букаускас, рассказывая свою историю. Он оказался в инвалидной коляске, когда ему было 29 лет. Вильнюсец рассказал Delfi, что на всю жизнь остался парализованным по вине работников больницы и халатности всей системы здравоохранения. Представители больницы не отрицают, что были допущены ошибки, правда, они акцентируют, что речь идет о редкой болезни.

После окончания средней школы Адомас уехал учиться в Великобританию, там позднее занимался бизнесом, а в 2020 г. решил вернуться на родину.

„Tолько я не думал, что недолго порадуюсь Вильнюсом, литовскими лесами и озерами, всего 6 месяцев. А потом наступило 29 ноября 2020 г.“, – рассказал он.

В тот день он почувствовал сильную боль в шее, такую, что он упал на колени. Врачи скорой сделали обезболивающий укол и увезли его в Лаздинайскую больницу.

В приемном отделении он рассказал о сильной боли между лопатками и онемении руки до мизинца и ноги, дежурный врач назначила кардиограмму, дала обезболивающее и предложила записаться на массаж.

Несмотря на симптомы, которые указывали на неврологию, ему не предложили консультацию невролога, не сделали магнитный резонанс и МРТ.

Adomas Bukauskas

Вечером того же дня он снова упал, почувствовав „зверскую боль“ и оказался в больнице: „Меня снова привезли в приемное отделение Лаздинайской больницы в 22.35 ч., но я уже был парализован от поясницы до нижних конечностей. Я мог пошевелить только одной ступней, руки были дееспособными, я пользовался телефоном, переслал несколько медицинских документов, которые попросили врачи“.

Поздно вечером Букаускаса осмотрел невролог и назвал возможный диагноз – спинальный инсульт.

Для уточнения диагноза нужно было делать МРТ, но в больнице его можно сделать только платно и в рабочие дни.

Пациента оставили в больнице до понедельника в ожидании открытия частного кабинета. Без МРТ его нельзя было оперировать. Точный ход событий он узнал лишь через 2-3 года во время слушания дела в суде.

Adomas Bukauskas

Через 16 часов Адомаса прооперировали, не обратив внимание на изменение показателей свертываемости крови (у пациента были нарушения свертываемости крови на протяжении 10 лет). Через 6 часов ему дали разжижающие кровь лекарства (по правилам их можно давать не раньше, чем через 12 часов). Из-за этого началось кровотечение и появились осложнения, поднялась температура, началась рвота.

Через три дня провели вторую операцию, после которой Адомас был полностью парализован в нижней части тела, была нарушена моторика рук.

В палатах не было кнопки вызова помощи, поэтому, по словам мужчины, „поддержание гигиены не существовало“.

Adomas Bukauskas

„Отношение к пациентам примерно такое, как говорили между собой помощники медсестер: „А зачем менять постель, ты видела, какие операции делали, какое у него состояние?“ Реабилитация? Кинезитерапия? Ага, начать бы с кровати подходящего размера и чистого постельного белья“, – сказал Адомас, которому пришлось лежать на слишком короткой кровати.

Полученные в больнице пролежни он не может залечить до сих пор, а прошло 4 года.

Сейчас мужчина судится с государством, поскольку первая комиссия не установила никаких нарушений.

Суд первой инстанции лишь отчасти признал халатность и ошибки больницы – присудил моральный ущерб, расходы на лекарства и анализы, но не компенсировал расходы, которых мужчина лишился.

RVUL Skubios pagalbos skyrius

Представители Лаздинайской больницы ответили на запрос Delfi и признали допущенные ошибки и принесли искренние извинения.

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