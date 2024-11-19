Жизнь Адомаса за один день перевернулась с ног на голову, мужчина оказался в инвалидной коляске

„Многие спрашивают, что случилось, неужели я упал с мотоцикла или ныряя, ударился головой в дно? Нет, – все было намного проще. Я просто поехал в Лаздинайскую больницу“, – иронизировал Адомас Букаускас, рассказывая свою историю. Он оказался в инвалидной коляске, когда ему было 29 лет. Вильнюсец рассказал Delfi, что на всю жизнь остался парализованным по вине работников больницы и халатности всей системы здравоохранения. Представители больницы не отрицают, что были допущены ошибки, правда, они акцентируют, что речь идет о редкой болезни.