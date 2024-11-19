Жизнь Адомаса за один день перевернулась с ног на голову, мужчина оказался в инвалидной коляске

После окончания средней школы Адомас уехал учиться в Великобританию, там позднее занимался бизнесом, а в 2020 г. решил вернуться на родину.
„Tолько я не думал, что недолго порадуюсь Вильнюсом, литовскими лесами и озерами, всего 6 месяцев. А потом наступило 29 ноября 2020 г.“, – рассказал он.
В тот день он почувствовал сильную боль в шее, такую, что он упал на колени. Врачи скорой сделали обезболивающий укол и увезли его в Лаздинайскую больницу.
В приемном отделении он рассказал о сильной боли между лопатками и онемении руки до мизинца и ноги, дежурный врач назначила кардиограмму, дала обезболивающее и предложила записаться на массаж.
Несмотря на симптомы, которые указывали на неврологию, ему не предложили консультацию невролога, не сделали магнитный резонанс и МРТ.
Вечером того же дня он снова упал, почувствовав „зверскую боль“ и оказался в больнице: „Меня снова привезли в приемное отделение Лаздинайской больницы в 22.35 ч., но я уже был парализован от поясницы до нижних конечностей. Я мог пошевелить только одной ступней, руки были дееспособными, я пользовался телефоном, переслал несколько медицинских документов, которые попросили врачи“.
Поздно вечером Букаускаса осмотрел невролог и назвал возможный диагноз – спинальный инсульт.
Для уточнения диагноза нужно было делать МРТ, но в больнице его можно сделать только платно и в рабочие дни.
Пациента оставили в больнице до понедельника в ожидании открытия частного кабинета. Без МРТ его нельзя было оперировать. Точный ход событий он узнал лишь через 2-3 года во время слушания дела в суде.
Через 16 часов Адомаса прооперировали, не обратив внимание на изменение показателей свертываемости крови (у пациента были нарушения свертываемости крови на протяжении 10 лет). Через 6 часов ему дали разжижающие кровь лекарства (по правилам их можно давать не раньше, чем через 12 часов). Из-за этого началось кровотечение и появились осложнения, поднялась температура, началась рвота.
Через три дня провели вторую операцию, после которой Адомас был полностью парализован в нижней части тела, была нарушена моторика рук.
В палатах не было кнопки вызова помощи, поэтому, по словам мужчины, „поддержание гигиены не существовало“.
„Отношение к пациентам примерно такое, как говорили между собой помощники медсестер: „А зачем менять постель, ты видела, какие операции делали, какое у него состояние?“ Реабилитация? Кинезитерапия? Ага, начать бы с кровати подходящего размера и чистого постельного белья“, – сказал Адомас, которому пришлось лежать на слишком короткой кровати.
Полученные в больнице пролежни он не может залечить до сих пор, а прошло 4 года.
Сейчас мужчина судится с государством, поскольку первая комиссия не установила никаких нарушений.
Суд первой инстанции лишь отчасти признал халатность и ошибки больницы – присудил моральный ущерб, расходы на лекарства и анализы, но не компенсировал расходы, которых мужчина лишился.
Представители Лаздинайской больницы ответили на запрос Delfi и признали допущенные ошибки и принесли искренние извинения.