Живущих в Литве индийцев удивляют не только скромные свадьбы, но и женщины, управляющие автобусами

„Мы вернулись в Индию, а потом ненадолго остановились в Дубае – два года я работал в сфере страхования. Титти ездила со мной, но потом решила поступать в докторантуру – в 2016 г. получила оплачиваемое государством место. Она побудила и меня поступить в докторантуру – в 2017 я поступил в КТУ“, – рассказал Вишну.

„Первое, что нас удивило - это женщины, управляющие автобусами и троллейбусами. Сейчас и в Индии есть женщины-водители, но в 2013 году это было необычно. Еще что нас удивило, это самостоятельность студентов. Мы поняли, что в Литве и вообще в Европе, студенты очень самостоятельные – зарабатывают на жизнь, даже во время обучения. В Индии студенты в основном зависят от родителей – и учебу, и проживание оплачивают родители. Потом молодежь живет с родителями, пока не найдет работу и не создаст семью“, – рассказали Вишну и Титти.