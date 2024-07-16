Живущих в Литве индийцев удивляют не только скромные свадьбы, но и женщины, управляющие автобусами

Вишну сказал, что он - писатель, работающий полный рабочий день. В начале 2023 года в Индии вышел его роман The Temple of Hope, который стал бестселлером. Книга сейчас продается во всем мире.
„Сейчас я веду переговоры о переводе книги на литовский – надеюсь, это получится“, – сказал он.
Титти консультирует студентов из Индии, которые хотят учиться в литовских вузах. Она тоже писатель – написала книгу о духовности, сейчас пишет роман. Она возглавляет одно литовское издательство.
Титти и Вишну рассказали Delfi свою историю. Пара сказала, что они хотели расширить свой кругозор, их привлекала Европа. Они искали страну с качественным образованием по доступным ценам, так узнали о Литве.
„Выбор в Европе большой, но именно из Каунасского технологического университета они получили первое приглашение учиться в магистратуре. Мы были во второй группе иностранных студентов в Литве, это была осень 2013 г“, – вспоминает пара.
Во время учебы они участвовали в разных мероприятиях, на один семестр ездили учиться в Финляндию. После окончания магистратуры ненадолго уезжали из Литвы.
„Мы вернулись в Индию, а потом ненадолго остановились в Дубае – два года я работал в сфере страхования. Титти ездила со мной, но потом решила поступать в докторантуру – в 2016 г. получила оплачиваемое государством место. Она побудила и меня поступить в докторантуру – в 2017 я поступил в КТУ“, – рассказал Вишну.
Они рассказали, что Литва им сразу понравилась, только были вещи, к которым было сложно привыкнуть.
„Первое, что нас удивило - это женщины, управляющие автобусами и троллейбусами. Сейчас и в Индии есть женщины-водители, но в 2013 году это было необычно. Еще что нас удивило, это самостоятельность студентов. Мы поняли, что в Литве и вообще в Европе, студенты очень самостоятельные – зарабатывают на жизнь, даже во время обучения. В Индии студенты в основном зависят от родителей – и учебу, и проживание оплачивают родители. Потом молодежь живет с родителями, пока не найдет работу и не создаст семью“, – рассказали Вишну и Титти.
Пару также удивило, что в Литве и Европе быстро решаются административные и бюрократические вопросы.
„Мы окончили учебу в январе 2015 г. – а через две недели получили диплом. В Индии диплом выдают через год и больше. Понятно, что такой порядок мешает дальнейшей учебе и карьере“, – заметила пара.
Вишну и Титти сказали, что им нравится литовская природа.
„Нас также удивило, что литовцам нравятся индийские фильмы и сериалы – многие о них вспоминали с ностальгией. Когда мы стали общаться с местными, заметили, что здесь люди много знают об Индии, людям нравится ее культура. Литва и Индия различаются как политическими, так и социальными аспектами, но между странами есть связь. Литовский язык - самый старый индоевропейский язык в мире, нас удивило сходство между литовским и санскритом“, – рассказали они.
Индийцы рассказали и о культурных особенностях, самая большая разница, по их мнению - свадьбы.
„В Индии неважно, кто заключает брак - индийцы, мусульмане, христиане - но на свадьбе присутствует от 500 до 2000 и больше гостей. В Литве на свадьбу приходят только самые близкие, чаще всего бывает 30–50 гостей.Кроме того, в Литве церемония скромная, а в Индии очень величественная, главный ее атрибут - золото“, – рассказали Титти и Вишну.
Они рассказали, что больше всего проблем у них было с едой и поиском качественных специй. Однако, когда они вернулись появились рестораны индийской кухни, магазины, в которых продают специи.
„С литовской пищей все было хорошо, но нам к ней нужно было привыкать. Сейчас наши соседи - литовцы, мы угощаем их блюдами нашей кухни, а они - своей“, – рассказали собеседники.
„Литва - маленькая, но красивая страна, здесь живут прекрасные люди. Честно говоря, ни с какими трудностями мы не столкнулись – мы считаем, что люди хорошо к нам относятся, литовцы толерантны. Возможно, потому что мы уважаем страну, в которую приехали – ее язык, культуру, традиции, общество. Толерантность - не одностороннее явление, в ее основе лежит взаимоуважение“, – убеждены собеседники.
Они признали, что мечтают выучить литовский, чтобы еще лучше интегрироваться в литовское общество.