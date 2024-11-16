Живущее в Литве млекопитающее включено в список исчезающих в Европе видов

– Это очень странно, ведь совсем недавно считалось, что ежам ничто не угрожает.

– Как вы отреагировали на сообщении о том, что ежи признаны исчезающим видом?

– Трудно сказать. Нынешняя систематика опирается на генетическо-молекулярные исследования. Существуют некоторые вариации окраса, но все три разновидности – обыкновенный, южный и северный – очень похожи. Но есть некоторые отличия в образе жизни и устойчивости к окружению.

– Есть ли у него внешние отличительные признаки?

– В Литве живет только один вид – белогрудый еж, у него есть два подвида: северный и южный.

А какова ситуация в Литве? Об этом рассказал заведующий центра экологии и исследования окружающей среды Центра науки о жизни Алюс Улявичюс.

– Есть ли в Литве признаки исчезновения ежей?

– Пока у меня нет таких данных. Каждый из нас в своей жизни видел ежа. Их вблизи людей даже больше, чем в дикой природе.

– Кто представляет самою большую опасность для ежей?

– Если ежи живут в городе, то человек: автомобили, дороги. Чем более населенная местность, тем больше угроз.

– Еж не может убежать от автомобиля?

– Ежи, если видят, что не могут убежать от опасности, сворачиваются в клубок, а от автомобиля это не спасает.

– Может ли случиться так, что ежи исчезнут?