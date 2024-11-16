2024.11.16 10:46

Живущее в Литве млекопитающее включено в список исчезающих в Европе видов

 
ru.DELFI.lt
Pušynas
Pušynas
ФОТО: Unsplash

Всемирное общество защиты животных включило европейского ежа в список исчезающих видов.За последние несколько лет популяция ежей в Западной Европе сократилась больше чем наполовину. Это произошло в Великобритании, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии и Нидерландах, сообщает телевидение LNK.

А какова ситуация в Литве? Об этом рассказал заведующий центра экологии и исследования окружающей среды Центра науки о жизни Алюс Улявичюс.

– Какие виды ежей водятся в Литве?

– В Литве живет только один вид – белогрудый еж, у него есть два подвида: северный и южный.

– Есть ли у него внешние отличительные признаки?

– Трудно сказать. Нынешняя систематика опирается на генетическо-молекулярные исследования. Существуют некоторые вариации окраса, но все три разновидности – обыкновенный, южный и северный – очень похожи. Но есть некоторые отличия в образе жизни и устойчивости к окружению.

– Как вы отреагировали на сообщении о том, что ежи признаны исчезающим видом?

– Это очень странно, ведь совсем недавно считалось, что ежам ничто не угрожает.

– Есть ли в Литве признаки исчезновения ежей?

– Пока у меня нет таких данных. Каждый из нас в своей жизни видел ежа. Их вблизи людей даже больше, чем в дикой природе.

– Кто представляет самою большую опасность для ежей?

– Если ежи живут в городе, то человек: автомобили, дороги. Чем более населенная местность, тем больше угроз.

– Еж не может убежать от автомобиля?

– Ежи, если видят, что не могут убежать от опасности, сворачиваются в клубок, а от автомобиля это не спасает.

– Может ли случиться так, что ежи исчезнут?

– Не думаю, что в Литве популяция серьезно сократилась или может уменьшиться, поскольку у нас инфраструктура подходит для их жизни. Что касается Западной Европы, то там избыточное освоение территорий может иметь отрицательное влияние. Временные постройки в наших дворах - отличные места для зимовки ежей.

ežys, ežiai

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