Жителям выслали первые в этом сезоне счета за отопление

В октябре, когда начался отопительный сезон 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 8,02 цт без НДС. В прошлом году цена была 8,9 цн без НДС. В прошлом году для производства тепла использовали обессеренный мазут.

В этом году от мазута отказались, его заменит природный газ. Планируется, что газ составит около 22% топлива, которое будут использовать для производства теплоэнергии в столице.

Размер счетов за отопление зависит от двух факторов: стоимости отопления, температуры воздуха, количество потребляемой теплоэнергии, энергетической эффективности здания. В этом году отопительный сезон в Вильнюсе начался всего на день раньше, чем в прошлом, что вторая половина октября была прохладнее (температура была на 4 градуса ниже), чем в 2022 году.

"Общий расход теплоэнергии в октябре был на 1/3 выше, чем год назад, это отразилось в счетах жителей", – сказал представитель "Вильнюсских теплосетей" Лауринас Якубаускас.