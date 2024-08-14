2024.08.14 14:56

Жителям Вильнюса раздадут издание, посвященное подготовке к кризисным ситуациям

 
ru.DELFI.lt
Karoliniškės
Karoliniškės
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Вильнюсский муниципалитет будет раздавать жителям города информационное издание о подготовке к возможным кризисным ситуациям, пишет портал madeinvilnius.lt.

Муниципалитет объявил конкурс на разработку издания на 24 страницах „Если кризис или война: что делать?“ тираж будет не меньше 200 000 экземпляров, из них 170 000 распространят в многоквартирных домах, 30 000 – в местах, где стоят частные дома.

На распространение изданий планируют 72 600 евро.

„При сотрудничестве с Минобороны мы хотим участвовать в информировании жителей о гражданской безопасности и подготовке к кризисным ситуациям“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, издание начнут распространять осенью.

По словам Грубинскаса, это часть плана столицы по обороне.

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