Жителям Вильнюса раздадут издание, посвященное подготовке к кризисным ситуациям

Муниципалитет объявил конкурс на разработку издания на 24 страницах „Если кризис или война: что делать?“ тираж будет не меньше 200 000 экземпляров, из них 170 000 распространят в многоквартирных домах, 30 000 – в местах, где стоят частные дома.
На распространение изданий планируют 72 600 евро.
„При сотрудничестве с Минобороны мы хотим участвовать в информировании жителей о гражданской безопасности и подготовке к кризисным ситуациям“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
По его словам, издание начнут распространять осенью.
По словам Грубинскаса, это часть плана столицы по обороне.