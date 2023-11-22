Жителям разосланы предупреждения

" Департамент пожарной и спасательной службы сообщает: сегодня и завтра усилится ветер, порывы до 21-30 м/с. Пожалуйста, позаботьтесь о сохранности своей жизни и имущества и предупредите других", — говорится в предупреждении.

В ночь на четверг ожидаются осадки, местами сильный снег (снег, переходящий в мокрый снег и дождь). Местами будет морось, снег, метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, в западных районах до 21-26 м/с, у моря во второй половине ночи — 28-30 м/с. Самая низкая температура 3-8 градусов мороза, в западной части страны около 0 градусов, в приморских районах до 3 градусов тепла.

В четверг днем вновь пройдут осадки, местами сильные (морось, дождь). Местами мокрый снег и снег с дождем. Ветер юго-западный, западный, на побережье северо-западный, 15-20 м/с, в западных районах местами 21-26 м/с, на побережье в первой половине дня 28-30 м/с. Максимальная температура 4-9 градусов тепла.