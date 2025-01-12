2025.01.12 11:54

Жителям раздадут новые таблетки йодида калия: когда начнут раздавать и куда обращаться

 
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Sveikata - 3403
Sveikata - 3403
ФОТО: S.Ziura | Vilniaus miesto savivaldybė

Истекает срок годности таблеток йодида калия, поэтому жителям раздадут новые. Уже закупили больше 5 млн. таблеток за 0,5 млн. евро. Таблетки раздадут жителям муниципалитетов, находящихся в радиусе 100 км от Островецкой АЭС. На этот раз таблетки будут раздавать и жителям Йонавского района, пишет LNK.

Далеко не все люди знают, для чего нужны эти таблетки. Их надо иметь на случай аварии на АЭС, чтобы защититься от рака щитовидной железы.

Такие таблетки в Литве стали раздавать 5 лет назад – в 2020 году. Срок годности части истек в конце декабря, срок годности второй партии истекает в конце февраля.

„Йодид калия в ближайшее время доставят в аптеки“, – сказала представитель Минздрава Йоана Кораблёвене.

“На сайте rsc.lt есть ссылка, перейдя по которой жители могут наблюдать уровень ионизирующего излучения в Литве“, – сказал представитель Центра радиационной безопасности Паулюс Ружяле.

На этот раз таблетки получат и жители Йонавского района, поскольку их число выросло, изменилась позиция Минздрава.

Муниципалитет в список включен, но не все жители Йонавского района получат таблетки, поскольку не весь район попадает в радиус 100 км.

Ни соль, ни йод, ни пищевые добавки с йодом калия йодид не заменят.

О том, когда будут раздавать таблетки, информируют муниципалитеты.

„Мы ориентируемся на февраль“, – сказала Кораблёвене.

Эти таблетки можно принимать только по рекомендации Минздрава.

Скорее всего, таблетки снова будут раздавать в аптеках. Во время раздачи не потребуются электронные рецепты, поэтому процесс упростится.

„Таблетки смогут раздавать по документам, тем, кто декларировал место жительства в муниципалитете“, – сказала Кораблёвене.

Представители аптек говорят, что важно упростить процесс.

„Административное бремя должно уменьшится. Мы видели, насколько оно непропорционально: упаковки делят, таблетки отрезают, данные вписывают в журнал“, – перечисляла неудобства председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге.

Могут быть и изменения в связи с декларацией места жительства, как минимум в Вильнюсе. Ведь могут быть студенты, которые прописаны у родителей.

„В прошлый раз люди не забрали почти половину таблеток - 2 млн., их пришлось утилизировать“, – сказал глава Вильнюсского центра гражданской безопасности Жигимантас Соловьевас.

Таблетки с истекшим сроком годности жителей просят вернуть в аптеки.

Калия йодид можно купить и самостоятельно. Его продают без рецепта. Стоит он 13 евро за 20 таблеток.

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