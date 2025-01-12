Жителям раздадут новые таблетки йодида калия: когда начнут раздавать и куда обращаться

Далеко не все люди знают, для чего нужны эти таблетки. Их надо иметь на случай аварии на АЭС, чтобы защититься от рака щитовидной железы.

Такие таблетки в Литве стали раздавать 5 лет назад – в 2020 году. Срок годности части истек в конце декабря, срок годности второй партии истекает в конце февраля.

„Йодид калия в ближайшее время доставят в аптеки“, – сказала представитель Минздрава Йоана Кораблёвене.

“На сайте rsc.lt есть ссылка, перейдя по которой жители могут наблюдать уровень ионизирующего излучения в Литве“, – сказал представитель Центра радиационной безопасности Паулюс Ружяле.

На этот раз таблетки получат и жители Йонавского района, поскольку их число выросло, изменилась позиция Минздрава.