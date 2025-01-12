Жителям раздадут новые таблетки йодида калия: когда начнут раздавать и куда обращаться

Далеко не все люди знают, для чего нужны эти таблетки. Их надо иметь на случай аварии на АЭС, чтобы защититься от рака щитовидной железы.
Такие таблетки в Литве стали раздавать 5 лет назад – в 2020 году. Срок годности части истек в конце декабря, срок годности второй партии истекает в конце февраля.
„Йодид калия в ближайшее время доставят в аптеки“, – сказала представитель Минздрава Йоана Кораблёвене.
“На сайте rsc.lt есть ссылка, перейдя по которой жители могут наблюдать уровень ионизирующего излучения в Литве“, – сказал представитель Центра радиационной безопасности Паулюс Ружяле.
На этот раз таблетки получат и жители Йонавского района, поскольку их число выросло, изменилась позиция Минздрава.
Муниципалитет в список включен, но не все жители Йонавского района получат таблетки, поскольку не весь район попадает в радиус 100 км.
Ни соль, ни йод, ни пищевые добавки с йодом калия йодид не заменят.
О том, когда будут раздавать таблетки, информируют муниципалитеты.
„Мы ориентируемся на февраль“, – сказала Кораблёвене.
Эти таблетки можно принимать только по рекомендации Минздрава.
Скорее всего, таблетки снова будут раздавать в аптеках. Во время раздачи не потребуются электронные рецепты, поэтому процесс упростится.
„Таблетки смогут раздавать по документам, тем, кто декларировал место жительства в муниципалитете“, – сказала Кораблёвене.
Представители аптек говорят, что важно упростить процесс.
„Административное бремя должно уменьшится. Мы видели, насколько оно непропорционально: упаковки делят, таблетки отрезают, данные вписывают в журнал“, – перечисляла неудобства председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге.
Могут быть и изменения в связи с декларацией места жительства, как минимум в Вильнюсе. Ведь могут быть студенты, которые прописаны у родителей.
„В прошлый раз люди не забрали почти половину таблеток - 2 млн., их пришлось утилизировать“, – сказал глава Вильнюсского центра гражданской безопасности Жигимантас Соловьевас.
Таблетки с истекшим сроком годности жителей просят вернуть в аптеки.
Калия йодид можно купить и самостоятельно. Его продают без рецепта. Стоит он 13 евро за 20 таблеток.