Жителям многоквартирных домов предлагают компенсацию за замену газовых баллонов

Почти 1 500 из 2 000, или почти три четверти домохозяйств, которые использовали для приготовления пищи небезопасные газовые баллоны, уже заменили их электрическими плитами или централизованным природным газом. С начала следующего года газовые баллоны больше не будут использоваться в многоквартирных домах высотой от трех этажей, и Министерство энергетики призывает жителей таких домов поторопиться с их заменой, чтобы воспользоваться государственной поддержкой.

"Министерство энергетики внедряет меры по безопасному использованию энергии в многоквартирных домах и уже пятый год подряд оказывает поддержку жителям многоквартирных домов в отказе от использования газовых баллонов в быту и переходе на более безопасный способ использования электроэнергии или централизованно поставляемого природного газа. Мы наблюдаем большой интерес к этой инициативе, и все больше жителей пользуются возможностью сделать свой дом безопаснее и проще - при поддержке государства", - говорит Инга Жилене, заместитель министра энергетики.

Как и в предыдущие годы, сумма поддержки составит до 726 евро на квартиру: до 242 евро на монтаж или реконструкцию внутренних сетей на лестничных клетках и в местах общего пользования многоквартирных домов, до 242 евро на реконструкцию электропроводки или газовой системы квартир в доме, а также до 242 евро на покупку электрической или газовой плиты.

Как и прежде, поддержка осуществляется Агентством по управлению экологическими проектами. Заявки принимаются с 1 февраля 2024 года по 1 июня 2024 года или до тех пор, пока не закончатся средства, выделенные на конкурс.

Информацию о проектах, реализованных в конкретных муниципалитетах, и об оставшихся многоквартирных домах, в которых до сих пор используются газовые баллоны, можно найти на сайте Государственного управления по регулированию энергетики — здесь.