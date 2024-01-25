Жителям горевшего в Паневежисе общежития разрешили вернуться домой

"По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. Поперечные стены здания также не повреждены, поэтому жители могут пользоваться помещениями", – сказала представитель муниципалитета Рута Карчаускене.

"Жителям было разрешено вернуться домой, пока нежилые только две поврежденные квартиры", – прибавила она.

Напомним, что взрыв в общежитии произошел в минувшее воскресенье. По данным полиции, взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадал житель 1964 г.р., он был доставлен в больницу. Из-за взрыва в здании 22 января объявили чрезвычайное положение.