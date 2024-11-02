Жителям центра столицы придется жить без канализации и воды: причина более чем странная

Однако на деле все не так. В редакцию портала обратилась Рута, которая вернулась в Литву с мужем и двумя подростками из заграницы. 8 лет назад семья купила часть дома около столичного костела Св. Петра и Павла.
Семье пришлось доказывать муниципалитету, что их часть дома - это отдельная от соседей часть и им нужно провести водопровод и канализацию.
Женщина сказала, что через соседей удобства подключат не хочет, потому что тогда счетчик будет только у соседей и деньги за услуги придется платить соседям, а у Руты с соседями отношения не радужные.
Муниципалитет выдал семье разрешение на подключение к водопроводу и канализации, семья с компанией Vilniaus vandenys подготовила план, за который заплатила 500 евро, еще 1500 евро заплатили за подключение водопровода и канализации. Однако внезапно муниципалитет сообщил, что из-за укладки нового асфальта семья сможет подключить удобства только через 4 года, когда истечет гарантия на новый асфальт.
„Мы были в шоке. Муниципалитет разрешил нам провести водопровод, а когда мы за все заплатили, сообщил, что подключиться мы не сможем. Сейчас мы с двумя детьми будем жить без воды, ходить в туалет на улице, зубы будем чистить где-то на улице.
Мы в Литве всего несколько месяцев, но уже хотим бежать отсюда, ведь в центре столицы тебе не разрешают подключить воду и канализацию, это нарушение конституционных прав человека“, – возмущалась Рута.
Вильнюсский муниципалитет признал, что эта ситуация нетипичная. Во-первых, здание включено в реестр культурных ценностей, поэтому на подключение канализации семья должна была представить отдельное разрешение, а его не было. Кроме того, в домах такого типа может быть только одно подключение к водопроводу и одна канализационная труба, а в этом доме уже есть два подключения к водопроводу и одна канализационная труба.
По данным муниципалитета, на этот раз семье пошли навстречу и сделали исключение, но пока нет разрешения, она может пользоваться теми вариантами подключения, которые уже есть в доме.
„Я советую семье обратиться в муниципалитет за необходимыми разрешениями, если их не дадут - оспорить такое решение в суде. Другой вариант - подключиться к тем сетям, которые уже есть в доме“, – сказал адвокат Арвидас Будникас.
Муниципалитет признал также, что при выдаче документов не был учтен и фактор ремонта улицы - действует запрет на проведение работ на улице, где недавно уложили новый асфальт (действует 5-летний срок гарантии). За разрешением в таком случае надо обращаться к владельцу дороги.
Может ли семья рассчитывать на компенсацию? Будникас упомянул о принципе законных ожиданий. Этот принцип защищает интересы людей, которые надеются, что, действуя законным путем, получат желаемый результаы.
„Сначала муниципалитет выдал разрешение, семья заплатила за план и другие работы 2000 евро. Vilniaus vandenys начала подготовительные работы. Значит, у семьи были законные ожидания“, – сказал адвокат. В данном случае, по его словам, надо выяснить, по чьей вине семья не может подключиться к водопроводу и канализации. Кроме того, надо выяснить, сделала ли сама семья все необходимое.
Если выяснится, что это результат неосмотрительности муниципалитета, то муниципалитет должен возместить семье ущерб в 2000 евро и моральный ущерб. Если муниципалитет этого не сделает, семья может обратиться в суд.
Однако, если выяснится, что сама семья не сделала все, что должна была, то тогда никакого возмещения ущерба не будет.