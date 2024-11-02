Жителям центра столицы придется жить без канализации и воды: причина более чем странная

Муниципалитет выдал семье разрешение на подключение к водопроводу и канализации, семья с компанией Vilniaus vandenys подготовила план, за который заплатила 500 евро, еще 1500 евро заплатили за подключение водопровода и канализации. Однако внезапно муниципалитет сообщил, что из-за укладки нового асфальта семья сможет подключить удобства только через 4 года, когда истечет гарантия на новый асфальт.

Женщина сказала, что через соседей удобства подключат не хочет, потому что тогда счетчик будет только у соседей и деньги за услуги придется платить соседям, а у Руты с соседями отношения не радужные.

Семье пришлось доказывать муниципалитету, что их часть дома - это отдельная от соседей часть и им нужно провести водопровод и канализацию.

Однако на деле все не так. В редакцию портала обратилась Рута, которая вернулась в Литву с мужем и двумя подростками из заграницы. 8 лет назад семья купила часть дома около столичного костела Св. Петра и Павла.

„Мы были в шоке. Муниципалитет разрешил нам провести водопровод, а когда мы за все заплатили, сообщил, что подключиться мы не сможем. Сейчас мы с двумя детьми будем жить без воды, ходить в туалет на улице, зубы будем чистить где-то на улице.

Мы в Литве всего несколько месяцев, но уже хотим бежать отсюда, ведь в центре столицы тебе не разрешают подключить воду и канализацию, это нарушение конституционных прав человека“, – возмущалась Рута.