Жительницу Вильнюса возмутила сцена, которую она увидела в парке сакур: за это грозит штраф

Как позже пояснили в мэрии города, поломка веток и любое другое уничтожение деревьев карается штрафом. И это правило касается не только цветущей сакуры, но и всех остальных деревьев и зелени Вильнюса.
"Согласно действующим правилам охраны зеленых насаждений и зеленых насаждений, запрещается ломать или иным образом повреждать деревья, кусты, их ветки и кору. За это может грозить штраф до 30 евро, а в случае повторного нарушения - до 100 евро", - комментирует Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.
Муниципалитет призывает людей не молчать и, если они видят нарушение, следует привлекать владельцев животных к дисциплинарной ответственности. Владельцы несут ответственность за правильное поведение своих питомцев. В обоих случаях действует одно правило – если вы видите, что кто-то совершает нарушение – говорите, привлекайте внимание к неподобающему поведению.
"Если человек не реагирует на дисциплинарные меры, то нарушение должно быть зафиксировано, а информация передана в муниципалитет или полицию", - добавляет представитель муниципалитета.
В этом году сакура зацвела раньше обычного. Как и каждый год, к ним стекались все желающие запечатлеть или просто провести время возле японских вишен. Ведь цветут они недолго, а желающих увидеть цветущую сакуру много.