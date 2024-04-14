Жительницу Вильнюса возмутила сцена, которую она увидела в парке сакур: за это грозит штраф

Как позже пояснили в мэрии города, поломка веток и любое другое уничтожение деревьев карается штрафом. И это правило касается не только цветущей сакуры, но и всех остальных деревьев и зелени Вильнюса.

"Согласно действующим правилам охраны зеленых насаждений и зеленых насаждений, запрещается ломать или иным образом повреждать деревья, кусты, их ветки и кору. За это может грозить штраф до 30 евро, а в случае повторного нарушения - до 100 евро", - комментирует Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.