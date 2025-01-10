Жительнице Вильнюса пришлось ездить по всему городу в поисках необходимых антибиотиков

Прошло два года, однако читатели Delfi отмечают, что по-прежнему не хватает некоторых препаратов – за ними приходится ездить по всему городу.

В декабре в редакцию обратилась читатель, которая рассказала, как пыталась найти будесонид. Она искала его и в Вильнюсе и в Панавежисе, в Паневежисе найти так и не удалось.

„Зимой у меня начался сильный кашель, из-за которого я не могла спать несколько ночей. Врач назначил мне будесонид. Я искала его в Паневежисе, в разных аптеках, но ни в одной его не было, сказали, что в Паневежисе его нет вообще, но можно заказать и через несколько дней привезут. Кашель был сильный, без лекарства было сложно как-то его успокоить", – рассказала Герда.