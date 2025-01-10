Жительнице Вильнюса пришлось ездить по всему городу в поисках необходимых антибиотиков

Прошло два года, однако читатели Delfi отмечают, что по-прежнему не хватает некоторых препаратов – за ними приходится ездить по всему городу.
В декабре в редакцию обратилась читатель, которая рассказала, как пыталась найти будесонид. Она искала его и в Вильнюсе и в Панавежисе, в Паневежисе найти так и не удалось.
„Зимой у меня начался сильный кашель, из-за которого я не могла спать несколько ночей. Врач назначил мне будесонид. Я искала его в Паневежисе, в разных аптеках, но ни в одной его не было, сказали, что в Паневежисе его нет вообще, но можно заказать и через несколько дней привезут. Кашель был сильный, без лекарства было сложно как-то его успокоить", – рассказала Герда.
Деймиле из Вильнюса рассказала Delfi, что ей часто приходится искать компенсируемые антидепрессанты, в последние полгода их либо нет, либо бывает небольшое количество на непродолжительный срок.
Аптеки предлагают некомпенсируемый вариант.
„Это неудобно и вызывает чувство безнадежности, ведь препарат специфический – нужен для решения психологических проблем. Часто нужно время, чтобы осмелиться обратиться за помощью, хочется как можно скорее пройти курс лечения, а не искать лекарства по всему городу, это похоже на лотерею“, – рассказала Деймиле.
Урте на этой неделе рассказала, что недавно у нее нашли бактерию Helicobacter pylori, поэтому выписали антибиотики. Найти их было нелегко, а когда нашли, пришлось спешить в другую аптеку, чтобы успеть их купить.
„Мне выписали два препарата от Helicobacter pylori, один я сразу купила. С другим было сложнее, в аптеках Gintarinė vaistinė его не было, мне сказали обращаться в Eurovaistinė. Я поехала в эту аптеку в торговом центре Akropolis, но мне сказали, что, возможно, появится препарат у них только через несколько месяцев.
Я сказала, что мне надо начать его принимать, попросила посмотреть, у кого есть в Вильнюсе. Мне сказали, что осталось 7 упаковок в микрорайоне Виршулишкес, сказали поспешить, поскольку эти лекарства быстро выкупают. Я успела. Провизор сказала, что сейчас за этим препаратом все едут к ним, поскольку только у них он есть“, – рассказала Урте.
По словам представителей аптек, бывает нехватка некоторых препаратов, но их недостачу быстро восполняют, особого недостатка в лекарствах нет.
„Если говорить конкретно об антидепрессантах, которые упоминала читатель, то в октябре 2024 года были некоторые проблемы с поставками, но с ноября этот препарат есть в аптеках. Мы понимаем, что человеку важно получить назначенный компенсируемый препарат, поэтому провизоры предоставляют информацию о том, где его можно взять.
Что касается упоминавшихся антибиотиков, были ситуации, когда их не было в отдельных аптеках, но в других остатки еще есть, в скором времени придет новая партия. В целом в масштабах страны нехватки нет, мы постоянно пересматриваем, перераспределяем остатки лекарств. Если надо, доставляем препарат в ближайшую аптеку, где его удобно забрать пациенту“, – сказала представитель Gintarinė vaistinė Ирена Тевелене.
Провизор Camelia Римвидас Блинас сказал, что иногда бывает нехватка определенных препаратов из-за сбоя с поставками. Он подчеркнул, что в таких случаях стараются получить другие похожие препараты с тем же действующим веществом, но их не всегда компенсируют.
„Например, в последнее время наблюдается временная нехватка некоторых препаратов, содержащих будесонид, однако в аптеках есть альтернативные варианты с тем же действующим веществом. Ощущается также нехватка препаратов, содержащих амиодарон, которые улучшают сердечную деятельность.
Трудно сказать, сколько времени будет ощущаться эта нехватка, но обычно проблема решается быстро, фармацевтический рынок динамичен. Одну неделю может не хватать одних лекарств, а на следующие - они уже будут в ассортименте“, – сказал Блинас.
Он заметил, что в аптеках их сети недостатка в антидепрессантах нет. Правда, по его словам бывают проблемы с поставками антибиотиков, содержащих кларитромицин, их привезут на следующей неделе. Кроме того, есть сбои в поставках ципрофлоксацина.
Представители Eurovaistinė заметили, что особых проблем с поставками лекарств нет, но сказали, что бывают проблемы с антибиотиком, который упоминали и другие представители аптек.