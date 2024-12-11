Жительница Юстинишкес уверяет, что все большие елки в районе спилены без разрешения

Женщина писала:
„Обращаюсь к вам от имени жителей дома на ул. Тайкос, 104 / Ригос, 30. 2 декабря 2024 г. на ул. Ригос, 28 была спилена одна елка, а 4 декабря - вторая.
Рабочие отказались предъявить разрешение, сказали только, что оно есть.
3 декабря было зафиксировано сообщение о спиливании и просьба проверить, было ли разрешение.
4 декабря звонили в Вильнюсский муниципалитет, там сказали, что разрешение не выдавалось. Диаметр ствола спиленных деревьев больше 25 см, значит, действия были нелегальными“.
Женщина просила о помощи.
Департамент охраны окружающей среды указал, что инспекторы побывали на месте 4 и 5 декабря, заметили пни и постановили, что действия были законными: диаметр стволов на высоте 1,3 м был 18,57 и 17,03 см, поэтому разрешение не требовалось.
Муниципалитет подтвердил эту информацию.
Жительница писала, что одну елку увезли в Электренай.
Староста Электренай Антанас Шалкаускас сказал, что городскую елку украшала компания Švenčių studija.
Глава компании Йоланта Турайте сказала, что елку заказали у компании Stebulė.
„Мы купили услугу спиливания и доставки в Электренай. Насколько мне известно, там расчищали участок, спилена была не одна елка. Нам предложили несколько на выбор. Одна из них была из того места. Была елка и из Электренай, но она была слишком широкой для нашего проекта“, – заметила она.