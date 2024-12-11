2024.12.11 17:12

Жительница Юстинишкес уверяет, что все большие елки в районе спилены без разрешения

 
Užfiksavo kaip kertamos eglės
Užfiksavo kaip kertamos eglės
ФОТО: Justiniškių gyventoja

В редакцию Delfi обратилась жительница столичного микрорайона Юстинишкес, которая заметила, что в районе спилили большие елки. По ее словам, разрешений на их спиливание не было. Женщина уверяла, что одну из елок увезли в Электренай. Женщина просила спасти оставшиеся деревья.

Женщина писала:

„Обращаюсь к вам от имени жителей дома на ул. Тайкос, 104 / Ригос, 30. 2 декабря 2024 г. на ул. Ригос, 28 была спилена одна елка, а 4 декабря - вторая.

Рабочие отказались предъявить разрешение, сказали только, что оно есть.

3 декабря было зафиксировано сообщение о спиливании и просьба проверить, было ли разрешение.

4 декабря звонили в Вильнюсский муниципалитет, там сказали, что разрешение не выдавалось. Диаметр ствола спиленных деревьев больше 25 см, значит, действия были нелегальными“.

Užfiksavo kaip kertamos eglės

Женщина просила о помощи.

Департамент охраны окружающей среды указал, что инспекторы побывали на месте 4 и 5 декабря, заметили пни и постановили, что действия были законными: диаметр стволов на высоте 1,3 м был 18,57 и 17,03 см, поэтому разрешение не требовалось.

Муниципалитет подтвердил эту информацию.

Жительница писала, что одну елку увезли в Электренай.

Староста Электренай Антанас Шалкаускас сказал, что городскую елку украшала компания Švenčių studija.

Глава компании Йоланта Турайте сказала, что елку заказали у компании Stebulė.

„Мы купили услугу спиливания и доставки в Электренай. Насколько мне известно, там расчищали участок, спилена была не одна елка. Нам предложили несколько на выбор. Одна из них была из того места. Была елка и из Электренай, но она была слишком широкой для нашего проекта“, – заметила она.

Elektrėnų eglutė

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