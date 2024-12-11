Жительница Юстинишкес уверяет, что все большие елки в районе спилены без разрешения

„Мы купили услугу спиливания и доставки в Электренай. Насколько мне известно, там расчищали участок, спилена была не одна елка. Нам предложили несколько на выбор. Одна из них была из того места. Была елка и из Электренай, но она была слишком широкой для нашего проекта“, – заметила она.