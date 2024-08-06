Жительница Вильнюсского района неделю прожила без электричества: это скандал

„4 соседей зарегистрировали аварию на карте ESO, предоставили всю информацию. Мы пытались дозвониться в компанию, но из-за большой нагрузки, не смогли.

Женщина рассказала, что часть жителей 29 июля не могли ни уехать из дома, ни работать из дома – не было ни интернета, ни электричества.

Жительница деревни Айренай сказала Delfi, что в ночь на понедельник, неделю назад, на провода упало дерево, накренились три столба. Все это произошло на одной улице. Упавшие провода висели или лежали на въездах в четыре двора. От одного дома до проводов было меньше 8 м.

„Мы понимаем, что всем [ буря ] нанесла немалый ущерб и у ESO было много работы, но весь ход управления ситуацией, по нашему мнению, скандален“, – сказала жительница Вильнюсского района.

Через несколько часов мы позвонили по номеру 112 и сообщили о том, что большое дерево упало на дорогу, оборвало провода. Пожарные-спасатели сказали, что не поедут убирать дерево, пока ESO не привела в порядок провода, это опасно“, – рассказлаа женщина.

По ее словам, с ESO связаться было практически невозможно. Несколько соседей решили рискнуть и сами распилили дерево, убрали некоторые провода в сторону, чтобы можно было выехать из дома, попасть на работу.

„И тогда, о чудо, мы получаем сообщение ESO, что проблема устранена, услуга предоставляется, а мы сидим при свечах, и окна видим валяющиеся на земле провода.