2024.07.29 12:09

Жительница Вильнюса вышла в подъезд и обомлела: думаю, затопит и квартиру

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Audra Vilniuje
Audra Vilniuje
ФОТО: Delfi

„Думаю, только вопрос времени, когда затопит квартиру“, – сказала Delfi жительница Вильнюса. Дождь не прекращается, а вместе с ветром его последствия вскрыли проблему конструкций здания. Администраторы домов получают в три раза больше вызовов, чем обычно, службы работают, не покладая рук.

Милда арендует квартиру в Вильнюсе в старом нереновированном доме на последнем этаже. В понедельник утром она столкнулась с последствиями стихии.

„Встала, пошла на кухню и увидела большую лужу. Я испугалась, не дай бог затопим соседей, но, кажется, все в порядке“, – рассказала Милда.

„Я заметила в стене дырку/мягкое место. Мы отодвинули диван – оказывается, вся стена такая. То же самое в детской. Мы позвонили в Mano būstas, на пообещали, что приедут через пару часов. Поняли, что не у нас одних такие проблемы“, – сказала женщина.

Bėganti laiptinė

Она опасается, что если дождь не прекратиться, будет только хуже.

„В подъезде ноги вообще подкосились. Думаю, только вопрос времени, когда затопит квартиру со стороны подъезда через крышу. В подъезде все течет“, – сказала Милда.

В доме и крышу чинили. Кажется, летом“, – возмущалась женщина, которая живет в Жирмунай.

По ее сведениям, квартира застрахована.

Между тем в группе жителей Лаздинай люди делятся фотографиями текущей через розетки воды. Человек живет в старом нереновированном доме, на одном из последних этажей 12-этажки.

Liūtis Vilniuje

Проблемы есть и у жителей новых домов.

„Полгода назад мы въехали в построенный в 2023 г. дом в Висоряй, не в первый раз вода во время дождей затапливает подземную стоянку, а сегодня пришлось отключить лифт, потому что по нему течет вода. Жители, у которых есть подвалы, жалуются на плесень, стало страшно, что дальше будет с домом? Дом высшего энергетического класса, а водой его заливает во время каждого дождя“, – рассказала Сандра.

Представители компании Mano BŪSTAS сказали, что в понедельник к ним за помощью обращается в 3 раза больше клиентов, чем обычно. Работники компании с воскресного вечера работают, не покладая рук.

Компания Mano BŪSTAS просит жителей, заметивших нарушение конструкций дома, немедленно информировать администратора и ничего не делать самостоятельно в общих помещениях, особенно если это связано с электропроводкой.

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