Жительница Вильнюса уже собирает лисички - необязательно уезжать далеко от столицы

„Я видела в социальной сети фейсбук, что люди уже собирают лисички – говорят, что сезон начался на месяц раньше.

В Дзукии даже находят летние боровики. Вот я и пошла в лес в воскресенье после обеда, я проверила знакомое место в региональном парке Нерис (Вильнюсский район). И вот – за полчаса набрала грибов к ужину. Были и большие грибы, но все же больше маленьких – самых вкусных“, – делилась фотографиями Тома.