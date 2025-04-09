2025.04.09 07:00

Жительница Вильнюса купила проездной за 310 евро и оказалась в тупике

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Viešasis transportas
Viešasis transportas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Женщина купила проездной на год, заплатила за него 310 евро. Она хотела сэкономить, ведь с июля такой билет будет стоить 405 евро. Пассажирка планировала пользоваться общественным транспортом в Вильнюсе каждый день, но обстоятельства изменились и она решила его вернуть. Оказалось, что это не так-то просто.

„Я купила годовой проездной за 310 евро. Планировала весь год ездить на работу. Сейчас я не работаю и не знаю, когда устроюсь на работу. Поэтому не планирую активировать билет. С июля билет подорожает, будет стоить 405 евро, значит, мой билет будет недействителен. Пока он не активирован“, – рассказала собеседница.

Поскольку она не может пользоваться билетом, женщина решила вернуть билет и деньги, но столкнулась с проблемой.

Viešasis transportas

„Я купила билет через приложение Trafi. Обратилась за помощью в Trafi, мне ответили: „Обращайтесь в JUDU“. Я написала в JUDU, мне ответили: „Обращайтесь в Trafi“.

Что делать? Как вернуть билет?“ – спрашивает женщина.

Пресс-секретарь предприятия „Услуги сообщения“ Виталия Роче сказала, что делать, чтобы вернуть билет.

„Приобретенные до 1 июля старые билеты можно активировать до 30 сентября этого года. Они будут действительны в течение того времени, на какое были куплены, т.е. если активировать годовой билет 8 сентября 2025 г. он будет действителен 365 дней, до 7 сентября 2026 г., а месячный – 30 дней.

Если по какой-то причине билет не удастся активировать своевременно, клиенты смогут вернуть деньги (неважно, где купили билет). Билеты старого номинала можно вернуть до 31 декабря, за них будут выплачены деньги. Надо заполнить форму в центре обслуживания клиентов JUDU. До 1 июля билеты в обычном порядке можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки“, – сказано в комментарии.

Viešasis transportas

С 1 июля по 31 декабря 2025 г. все смогут вернуть билеты старого номинала, неважно, когда они были куплены.

„Во время переходного периода мы постараемся гарантировать, чтобы услуги, связанные с продажей и возвратом билетов, были удобными. Если у клиента возникли дополнительные вопросы, просьба обращаться в центр обслуживания клиентов JUDU, по эл. почте: info@judu.lt“ ,– сказала Роче.

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