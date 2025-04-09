Жительница Вильнюса купила проездной за 310 евро и оказалась в тупике

„Я купила билет через приложение Trafi . Обратилась за помощью в Trafi, мне ответили: „Обращайтесь в JUDU “. Я написала в JUDU, мне ответили: „Обращайтесь в Trafi“.

Поскольку она не может пользоваться билетом, женщина решила вернуть билет и деньги, но столкнулась с проблемой.

„Я купила годовой проездной за 310 евро. Планировала весь год ездить на работу. Сейчас я не работаю и не знаю, когда устроюсь на работу. Поэтому не планирую активировать билет. С июля билет подорожает, будет стоить 405 евро, значит, мой билет будет недействителен. Пока он не активирован“, – рассказала собеседница.

„Приобретенные до 1 июля старые билеты можно активировать до 30 сентября этого года. Они будут действительны в течение того времени, на какое были куплены, т.е. если активировать годовой билет 8 сентября 2025 г. он будет действителен 365 дней, до 7 сентября 2026 г., а месячный – 30 дней.

Если по какой-то причине билет не удастся активировать своевременно, клиенты смогут вернуть деньги (неважно, где купили билет). Билеты старого номинала можно вернуть до 31 декабря, за них будут выплачены деньги. Надо заполнить форму в центре обслуживания клиентов JUDU. До 1 июля билеты в обычном порядке можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки“, – сказано в комментарии.