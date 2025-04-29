2025.04.29 07:00

Жительница Каунаса в ужасе: на воротах дома висит картинка с угрозой в адрес собак

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt
Grasinantis ženklas ant namo tvoros
Grasinantis ženklas ant namo tvoros
ФОТО: Asmeninis archyvas

В редакцию портала Delfi обратилась жительница Каунаса. Она заметила на заборе одного из частных домов знак, который назвала негуманным и вредным для окружающих, особенно детей. На верхней картинке изображена какающая собака, а снизу – угроза сжечь собаку на костре.

Русне была возмущена тем, что эта картинка висит в публичном месте – неважно, что на заборе частного дома, но она видна и с улицы.

„Не первый раз замечаем. Я красиво попросила снять, сказала, что такой знак недопустим, особенно потому висит на видном месте и совсем рядом со школой, дети проходят мимо каждый день и видят это. Я попросила снять, а этот человек пошел на меня и агрессивно сказал: ты кто такая? Снимать не стал, начал нецензурно выражаться. Я сказала, что передам информацию службам и предам огласке. Было видно, что он недоволен, но сказал, что я могу обращаться, если хочу“, – рассказала Русне.

Grasinantis ženklas

После этого она заметила, что количество таких картинок на заборе увеличилось.

Женщина считает, что информировать о том, что человек требует, чтобы владельцы собак убирали экскременты, можно и иным способом.

„Знаки бывают разные, но знаете ли, эта нижняя картинка… Это бесчеловечно“, – сказала женщина.

Delfi обратился за комментарием в Каунасский муниципалитет и в полицию, но комментария пока не получил.

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