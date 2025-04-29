Жительница Каунаса в ужасе: на воротах дома висит картинка с угрозой в адрес собак

„Не первый раз замечаем. Я красиво попросила снять, сказала, что такой знак недопустим, особенно потому висит на видном месте и совсем рядом со школой, дети проходят мимо каждый день и видят это. Я попросила снять, а этот человек пошел на меня и агрессивно сказал: ты кто такая? Снимать не стал, начал нецензурно выражаться. Я сказала, что передам информацию службам и предам огласке. Было видно, что он недоволен, но сказал, что я могу обращаться, если хочу“, – рассказала Русне.