Жители заметили в теплице необычное насекомое, которое называют литовским „колибри“

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что жители запечатлели бабочку – языкана обыкновенного, или большехоботника звездчатого. Это один из самых редких видов бабочек семейства бражников в Литве.

Бражники - это одни из самых крупных бабочек. Языкан обыкновенный относится н небольшим видам – размах его крыльев меньше 5 см. Другие бражники могут быть в 2-3 раза крупнее.

По словам Макавичюса, обычно эти бражники живут в средиземноморском регионе, однако из-за глобального потепления территория их ареала расширилась, их теперь можно увидеть и в Литве.