2024.08.23 13:08

Жители заметили в теплице необычное насекомое, которое называют литовским „колибри“

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt

„Кто это летает над нашими флоксами в теплице? Я не поняла“, – удивлялась читательница Реда, которая зафиксировала необычное животное.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что жители запечатлели бабочку – языкана обыкновенного, или большехоботника звездчатого. Это один из самых редких видов бабочек семейства бражников в Литве.

Бражники - это одни из самых крупных бабочек. Языкан обыкновенный относится н небольшим видам – размах его крыльев меньше 5 см. Другие бражники могут быть в 2-3 раза крупнее.

По словам Макавичюса, обычно эти бражники живут в средиземноморском регионе, однако из-за глобального потепления территория их ареала расширилась, их теперь можно увидеть и в Литве.

„Первые языканы появляются в мае, но их бывает немного. Люди замечают их над цветами. Некоторые принимают их за колибри – языканы могут зависать над растениями, у них длинные хоботки.

Есть и другие бражники, но они летают в ночное время. Языканы - дневные бабочки, поэтому их люди могут наблюдать чаще“, – сказал натуралист.

Ilgaliežuvis sfinksas

Макавичюс сказал, что языканы прилетают в Литву, здесь питаются, откладывают яйца и затем гибнут или улетают обратно в теплые страны.

„Языканы, которые вылупляются в Литве, в нашей стране не остаются, они улетают к Средиземному морю.

Зимы у нас для них слишком холодные“, – рассказал собеседник.

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