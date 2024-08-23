Жители заметили в теплице необычное насекомое, которое называют литовским „колибри“

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что жители запечатлели бабочку – языкана обыкновенного, или большехоботника звездчатого. Это один из самых редких видов бабочек семейства бражников в Литве.
Бражники - это одни из самых крупных бабочек. Языкан обыкновенный относится н небольшим видам – размах его крыльев меньше 5 см. Другие бражники могут быть в 2-3 раза крупнее.
По словам Макавичюса, обычно эти бражники живут в средиземноморском регионе, однако из-за глобального потепления территория их ареала расширилась, их теперь можно увидеть и в Литве.
„Первые языканы появляются в мае, но их бывает немного. Люди замечают их над цветами. Некоторые принимают их за колибри – языканы могут зависать над растениями, у них длинные хоботки.
Есть и другие бражники, но они летают в ночное время. Языканы - дневные бабочки, поэтому их люди могут наблюдать чаще“, – сказал натуралист.
Макавичюс сказал, что языканы прилетают в Литву, здесь питаются, откладывают яйца и затем гибнут или улетают обратно в теплые страны.
„Языканы, которые вылупляются в Литве, в нашей стране не остаются, они улетают к Средиземному морю.
Зимы у нас для них слишком холодные“, – рассказал собеседник.