Жители возмущены услугами Regitrа: ждешь месяц, а компания не может подготовиться

В редакцию Delfi обратился читатель, который сказал, что его жена не смогла сдать экзамен по вождению, поскольку в Regitrа вышла из строя информационная система, сдающих экзамен об этом заранее не информировали. Якобы это е первый раз, когда экзамен переносят из-за сбоев в системе компании.

„Стоят 20 человек, все отпросились с работы, приехали на экзамен – система не работает. Говорят, что завтра им позвонят, а очереди большие, ждать приходится месяцами. На прошлой неделе система тоже не работала. Тут монополия, нигде больше на права не сдашь, а у них система не работает. Если система не работает, должны дать сдавать, а ошибки отмечать ручкой“, – считает читатель.