2025.01.27 17:09

Жители возмущены услугами Regitrа: ждешь месяц, а компания не может подготовиться

 
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Regitra
Regitra
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

В понедельник, 27 января, в Лентварисском отделении Regitrа произошли сбои в действии экзаменационной системы. Будущие водители опасаются, что сейчас им заново придется ждать нового времени, компания успокаивает – места будут на этой неделе.

В редакцию Delfi обратился читатель, который сказал, что его жена не смогла сдать экзамен по вождению, поскольку в Regitrа вышла из строя информационная система, сдающих экзамен об этом заранее не информировали. Якобы это е первый раз, когда экзамен переносят из-за сбоев в системе компании.

„Стоят 20 человек, все отпросились с работы, приехали на экзамен – система не работает. Говорят, что завтра им позвонят, а очереди большие, ждать приходится месяцами. На прошлой неделе система тоже не работала. Тут монополия, нигде больше на права не сдашь, а у них система не работает. Если система не работает, должны дать сдавать, а ошибки отмечать ручкой“, – считает читатель.

Он заметил, что люди не только месяцами ждут в очереди, но и должны отпрашиваться с работы, чтобы сдать экзамен, заплатить за такси, ведь отделение находится на окраине города, а о сбоях в системе никто не информирует.

Regitra

Представители Regitrа сказали, что сбои в системе были временными и слились 45 минут, из-за этого экзамен не могли сдать 15 будущих водителей.

„Обычно отделения Regitrа в понедельник не работают, но чтобы уменьшить очереди, в этот понедельник должно было быть 15 экзаменов.

Все, кто должен был сдавать экзамен, были информированы, что с ними свяжутся и назначат время на этой неделе“, – сказано в ответе компании.

Vairavimo egzaminas

По данным Regitrа, проблему быстро идентифицировали и решили. Один из 15 человек сдавал экзамен в 14 ч. 27 января, другим тоже долго ждать не придется.

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