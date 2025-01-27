Жители возмущены услугами Regitrа: ждешь месяц, а компания не может подготовиться

В редакцию Delfi обратился читатель, который сказал, что его жена не смогла сдать экзамен по вождению, поскольку в Regitrа вышла из строя информационная система, сдающих экзамен об этом заранее не информировали. Якобы это е первый раз, когда экзамен переносят из-за сбоев в системе компании.
„Стоят 20 человек, все отпросились с работы, приехали на экзамен – система не работает. Говорят, что завтра им позвонят, а очереди большие, ждать приходится месяцами. На прошлой неделе система тоже не работала. Тут монополия, нигде больше на права не сдашь, а у них система не работает. Если система не работает, должны дать сдавать, а ошибки отмечать ручкой“, – считает читатель.
Он заметил, что люди не только месяцами ждут в очереди, но и должны отпрашиваться с работы, чтобы сдать экзамен, заплатить за такси, ведь отделение находится на окраине города, а о сбоях в системе никто не информирует.
Представители Regitrа сказали, что сбои в системе были временными и слились 45 минут, из-за этого экзамен не могли сдать 15 будущих водителей.
„Обычно отделения Regitrа в понедельник не работают, но чтобы уменьшить очереди, в этот понедельник должно было быть 15 экзаменов.
Все, кто должен был сдавать экзамен, были информированы, что с ними свяжутся и назначат время на этой неделе“, – сказано в ответе компании.
По данным Regitrа, проблему быстро идентифицировали и решили. Один из 15 человек сдавал экзамен в 14 ч. 27 января, другим тоже долго ждать не придется.