Жители возмущены повышением цен на общественный транспорт в столице: это кошмар

В Литве в течение некоторого времени обсуждался вопрос подорожания услуг общественного транспорта, провели несколько протестов. К сожалению, они помогли лишь отчасти – цены подняли меньше, но зато упразднили 30-минутный билет.
„Я не могу поверить в то, что город отказался от 30-минутного билета. Я еду на работу около 20 минут: если день хороший - 13 минут, если заторы – чуть больше 20, часто работаю из дома, поэтому месячный билет мне не нужен и финансово не выгоден. Так как будет действовать план „пересадки вильнюсцев“ на общественный транспорт, если придется как за час платить за поездку, которая длилась меньше 30 минут. Получаса хватает, чтобы доехать из спальных районов до центра“, – возмущалась Рута.
Другая женщина писала, что всегда покупала 30-минутные билеты за 0,65 евро, а сейчас любая поездка будет стоить 1,25 евро (сейчас час стоит 0,90 евро).
„С 30-минутным билетом я могла доехать почти до любой точки, сейчас, когда система меняется, за 1-2 остановки мне придется платить 1,25 евро. И таких как я – много, люди возмущены.
Решения нелогичные, особенно, когда знаешь, что часовые поездки по Вильнюсу - редкость (может, это больше касается жителей очень удаленных районов) или же поездки бывают дольше, если в городе образуются заторы. Если же говорить о жителях центра, то решение властей вряд ли мотивирует их отказаться от собственного автомобиля. Не всюду можно добраться пешком, не всегда из-за небольших расстояний пользуешься и такси, а сейчас общественный транспорт становиться не только неудобным, но еще и более дорогим вариантом“, – писала Габриэле.
„Я много езжу на общественном транспорте, поэтому могу смело сказать, что часовой билет потребовался только пару раз. Обычно достаточно 30 минут, чтобы проехать несколько районов“, - сказала Эма.
Вильнюс хочет быть зеленым городом, хочет, чтобы горожане отказались от личных авто и пересели на общественный транспорт, ходили пешком или пользовались электросамокатами, велосипедами. Однако жители склонны после такого решения властей вернуться к собственным автомобилям.
„Весной прошлого года я спустя 10 лет начала пользоваться общественным транспортом, подумала, что это экологичнее и дешевле. Я живу в Антакальнисе, еду из дома на работу 20 минут, всегда покупала 30-минутные билеты.
Проездной не покупала, поскольку могу работать из дома, я посчитала, что дешевле и удобнее пользоваться получасовыми билетами. Подорожание меня удивило, удивило и то, что не останется получасовых билетов. Думаю, буду чаще ездить на машине или ходить пешком. Думаю, нечестно такое подорожание, когда одинаково дорого придется платить и мне, и тем, кто едет дальше.
Я платила 0,65 евро, сейчас будет 1,25 евро, это в два раза! Это не на 30%, 50%, а в два раза! Дурдом. Я подумала, может тогда выгоднее месячный билет, посчитала, что тогда надо хотя бы 15 раз ехать в месяц, я столько не езжу“, – писала Аквиле.
Жалобы не прекращаются, все согласны в одном – очень значительное подорожание, необъяснимый отказ от получасового билета заставят вернутся к своему автомобилю, а это никак не сочетается с идеей зеленой столицы.
Мало того, в среду Вильнюсский муниципалитет обложил налогами шеринг самокатов и других средств микромобильности.
„Очевидно, что члены горсовета живут в другой реальности – они либо не пользуются общественным транспортом, либо это подорожание для них незначительное. А что другим жителям это ударит по карману - ерунда.
Я понимаю, почему повышают цены, но не понимаю, почему упразднен 30-минутный билет. Этот билет отлично удовлетворял мои потребности. Я пользуюсь общественным транспортом 2 раза в неделю, поэтому не покупаю месячный билет. Я никогда не ездила на общественном транспорте больше 30 минут: обычно 15. Я использую общественный транспорт как альтернативу такси или пешей прогулки, когда погода на улице плоха.
После введения новшества, мне придется платить за услугу, которая мне не нужна. Мне не нужен часовой билет“, – возмущалась Лина.
Кроме того, общественный транспорт в Вильнюсе непривлекательный: некоторые пассажиры кричат, воняют, распивают алкоголь, пристают к окружающим. Если кричит не пьяный, то это делают подростки или иностранцы, пользующиеся громкой связью. Часто в автобусе нет места из-за самокатов курьеров. А тут еще и 30-минутный билет упразднили и за это удовольствие придется платить дороже“, – прибавила она.
Вильнюсский муниципалитет отреагировал на возмущение вильнюсцев.
„Мы видим критику за отказ от 30-минутного билета, поэтому хотим объяснить, почему принято такое решение. По данным 2024 г., 2/3 пассажиров едут на транспорте больше 30 минут. С учетом этого было решено оставить один вариант - 60-минутный билет.
Сначала хотели поднять цену на 30-минутный до 1,25 евро, но приняли компромиссное решение и за 60 минут можно будет платить 1,25 евро.
Использование двух вариантов было неверным решением, поскольку это осложняло администрирование, применение границ толерантности при контроле, поэтому мы предлагаем билеты, которые действуют дольше.
Опыт других стран показал, что в крупных городах для удобства лучше использовать билет одного типа. Например, в Риге билет на 90 минут стоит 1,50 евро, в Таллине 60 минут – 2 евро. При такой ценовой политике город призывает жителей пользоваться долгосрочными билетами, предлагая на них более привлекательные цены“, – сказано в комментарии.