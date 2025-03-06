Жители возмущены повышением цен на общественный транспорт в столице: это кошмар

„С 30-минутным билетом я могла доехать почти до любой точки, сейчас, когда система меняется, за 1-2 остановки мне придется платить 1,25 евро. И таких как я – много, люди возмущены.

Решения нелогичные, особенно, когда знаешь, что часовые поездки по Вильнюсу - редкость (может, это больше касается жителей очень удаленных районов) или же поездки бывают дольше, если в городе образуются заторы. Если же говорить о жителях центра, то решение властей вряд ли мотивирует их отказаться от собственного автомобиля. Не всюду можно добраться пешком, не всегда из-за небольших расстояний пользуешься и такси, а сейчас общественный транспорт становиться не только неудобным, но еще и более дорогим вариантом“, – писала Габриэле.