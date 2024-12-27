Жители Вильнюса жалуются: автоматические счетчики горячей воды не показывают, сколько воды потребляется

В редакцию обратился возмущенный житель Вильнюса, который не смог увидеть, сколько воды он израсходовал в прошлом месяце по своему автоматическому счетчику горячей воды. По его словам, такая непрозрачность может привести к тому, что на его счету появится непомерная сумма, и он сам не сможет доказать, что на самом деле он не потреблял столько воды. В компании заверили, что если у людей есть сомнения по поводу счетов и потребления воды, они могут напрямую обратиться в Вильнюсские тепловые сети.
„Законодательством предусмотрено, что при подозрении потребителя на неисправность счетчика он обязан немедленно уведомить поставщика горячей воды о неисправностях. После получения сообщения клиента мы отвечаем, и в оговоренное время наши специалисты выезжают на проверку счетчика. При обнаружении неисправности счетчик заменяется на другой“, — отметила Моника Мерките, руководитель отдела коммуникаций Вильнюсских тепловых сетей.
Также представитель компании уверяет, что многие дистанционные счетчики горячей воды позволяют жильцам видеть, сколько воды они израсходовали. На экране счетчика отображаются число и дата, которые показывают, сколько горячей воды потребили жильцы в последний день месяца, а также данные за текущий период. Однако не все устройства имеют эту функцию.
„Обращаем внимание, что небольшое количество дистанционно считываемых счетчиков горячей воды может еще не иметь такой функции, если прибор учета был установлен в 2013 году. Однако таких счетчиков в 2025 году уже не будет, так как мы регулярно обновляем эти устройства учета“, - комментирует специалист компании.
Жители также могут увидеть все данные в представленном счете за услуги отопления и горячего водоснабжения. В счете указываются данные „От“ и „До“ и разница между показаниями.
Кроме того, если специалисты компании зафиксируют большой скачок потребления, передаваемый дистанционными счетчиками, они свяжутся с потребителями. Такие действия проводятся для того, чтобы выяснить, мог ли быть такой большой расход горячей воды.