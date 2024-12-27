Жители Вильнюса жалуются: автоматические счетчики горячей воды не показывают, сколько воды потребляется

В редакцию обратился возмущенный житель Вильнюса, который не смог увидеть, сколько воды он израсходовал в прошлом месяце по своему автоматическому счетчику горячей воды. По его словам, такая непрозрачность может привести к тому, что на его счету появится непомерная сумма, и он сам не сможет доказать, что на самом деле он не потреблял столько воды. В компании заверили, что если у людей есть сомнения по поводу счетов и потребления воды, они могут напрямую обратиться в Вильнюсские тепловые сети.