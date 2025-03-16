Жители Вильнюса высказали свое мнение: муниципалитет должен вернуть 30-минутный билет

Почти 96% респондентов ответили, что более 30 минут не едут общественным транспортом, поэтому хотят, чтобы такой вид билета был возвращен. Так, ответили 4630 жителей из принявших 2,8 тыс. опрошенных жителей Вильнюса. Именно по результатам этого исследования муниципалитет принял решение отменить получасовой билет, поскольку оно показало, что 56,86 % поездок пассажиров общественного транспорта длятся 30–60 минут, 9,75%. – более 60 минут. В совокупности эти части составляют 66,61 процента. Остальные добираются на общественном транспорте за 30 минут.
Между тем, опрос MadeinVilnius.lt показывает, что только 1 процент (68 голосов) жителей Вильнюса едут общественным транспортом более 30 минут и этот тип билета для них неактуален, поэтому они не протестуют против его отмены. Еще 2% (105 голосов) считает, что 30-минутный билет нужно оставить, но только в центре города. Другие 37 опрошенных не имели мнения по этому вопросу.
„Пусть представители власти сами ездят в общественном транспорте без какой-либо защиты. Большинство людей пытаются найти работу поближе к дому. Лично я добираюсь из дома на работу за 30 минут. Летом я езжу на обычном велосипеде. Таким образом, я улучшаю свое здоровье. Теперь придется отказаться от общественного транспорта. Это решение городской власти осложняет отношение избирателей к ним“, — пишут жители.
„Я точно не буду покупать часовой билет, чтобы проехать четыре остановки, поеду на машине“, — прокомментировал другой житель.
„Теперь определенно стоит рискнуть и прокатиться зайцем, ведь штраф составляет всего 8 евро“, — комментируют жители Вильнюса.
„Общественным транспортом в основном пользуются люди с низкими доходами“. Почему муниципалитет выбрал их в качестве цели для увеличения бюджета? Если в комментариях люди пишут, что даже несколько евро имеют значение, считаю, что такое повышение цен неправильно“, — возмущаются люди.
Опрос MadeinVilnius.lt проводился с понедельника 10 марта по пятницу 14 марта. В опросе приняли участие 4840 жителей.
В Варшаве, как жители, так и туристы могут приобрести 20-минутный билет, стоимость которого составляет около 0,83 цента. В Будапеште также продаются билеты на короткие расстояния. Здесь 30-минутный билет стоит около 1,30 евро. В некоторых городах Германии и Австрии вы можете приобрести билеты, которые позволят вам проехать до 4 или даже 7 остановок.
Напоминаем, что с 1 июля вступают в силу новые цены на билеты на общественный транспорт.