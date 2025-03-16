Жители Вильнюса высказали свое мнение: муниципалитет должен вернуть 30-минутный билет

Почти 96% респондентов ответили, что более 30 минут не едут общественным транспортом, поэтому хотят, чтобы такой вид билета был возвращен. Так, ответили 4630 жителей из принявших 2,8 тыс. опрошенных жителей Вильнюса. Именно по результатам этого исследования муниципалитет принял решение отменить получасовой билет, поскольку оно показало, что 56,86 % поездок пассажиров общественного транспорта длятся 30–60 минут, 9,75%. – более 60 минут. В совокупности эти части составляют 66,61 процента. Остальные добираются на общественном транспорте за 30 минут.

Между тем, опрос MadeinVilnius.lt показывает, что только 1 процент (68 голосов) жителей Вильнюса едут общественным транспортом более 30 минут и этот тип билета для них неактуален, поэтому они не протестуют против его отмены. Еще 2% (105 голосов) считает, что 30-минутный билет нужно оставить, но только в центре города. Другие 37 опрошенных не имели мнения по этому вопросу.