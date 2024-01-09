Жители Вильнюса вскоре получат счета за отопление в декабре

Сообщается, что за отопление квартиры площадью 50 кв. м в реновированном многоквартирном доме придется платить 55 евро, а нереновированном – 94 евро. Такая разница обусловлена температурой воздуха в декабре и снижением стоимости теплоэнергии.

В декабре 2023 г. в Вильнюсе теплоэнергия стоила 7,68 цт/кВт/ч без НДС, а в 2022 г. - 8,47 (в декабре 2023 г. цена на 9% меньше).

По данным компании, тенденция снижения цен сохраняется и в январе, цена составит 7,61 цт/кВт/ч без НДС.

Размер счетов зависит от температуры воздуха на улице. Чем холоднее на улице, тем больше теплоэнергии требуется, пояснила представитель теплосетей Рута Ясюлёнене.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, ноябрь в прошлом году был самым холодным с 2016 года, а декабрь удивил теплыми периодами.