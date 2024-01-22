Жители Вильнюса возмущены: поступила 1000 жалоб в связи с нечищенными тротуарами

Жители на сайте Tvarkau Vilnių оставили около 1000 жалоб.

"На натоптанный снег на тротуарах сыплют соль с песком, собака не может ходить, соль разъедает кожу на лапах. Зачем сыпать соль на снег??? На лед надо сыпать, а не на снег. А если уже сыплете,то убирайте эту массу. Жители ходят по этой "каше", кому хорошо?", – жалуются вильнюсцы.

"Какова стратегия уборки тротуаров в Старом городе? Ситуация трагическая. Снег не убирают, на него сыплют соль. Итог: по каше еле удается пройти, обувь испорчена, брюки надо стирать каждый день из-за этой соли. Были в Григишкес, в Юстинишкес, там ничего подобного нет – тротуары чистые. Приезжаешь в центр – как в Средневековье", – возмущаются они.

"Прошло 4 дня, почему не чистят тротуары, как проехать инвалидам? Когда уберут снег? Будем ждать весны, чтобы растаял?", – вопрошают другие.

Такие комментарии можно найти на сайте Tvarkau Vilnių. Люди делятся и фотографиями.