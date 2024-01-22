Жители Вильнюса возмущены: поступила 1000 жалоб в связи с нечищенными тротуарами

Жители на сайте Tvarkau Vilnių оставили около 1000 жалоб.
"На натоптанный снег на тротуарах сыплют соль с песком, собака не может ходить, соль разъедает кожу на лапах. Зачем сыпать соль на снег??? На лед надо сыпать, а не на снег. А если уже сыплете,то убирайте эту массу. Жители ходят по этой "каше", кому хорошо?", – жалуются вильнюсцы.
"Какова стратегия уборки тротуаров в Старом городе? Ситуация трагическая. Снег не убирают, на него сыплют соль. Итог: по каше еле удается пройти, обувь испорчена, брюки надо стирать каждый день из-за этой соли. Были в Григишкес, в Юстинишкес, там ничего подобного нет – тротуары чистые. Приезжаешь в центр – как в Средневековье", – возмущаются они.
"Прошло 4 дня, почему не чистят тротуары, как проехать инвалидам? Когда уберут снег? Будем ждать весны, чтобы растаял?", – вопрошают другие.
Такие комментарии можно найти на сайте Tvarkau Vilnių. Люди делятся и фотографиями.
Только 21 января было зарегистрировано 100 новых жалоб. Жители возмущены тем, что даже те тротуары, которые чистили, почищены не до конца или же даже после чистки остаются труднопроходимыми. Местами снег не убирали вообще, поэтому тротуара даже не видно под слоем снега.
В последние несколько лет муниципалитет призывает жителей выбирать более экологический транспорт, чем личные автомобили. Однако этой зимой как раз проезжую часть чистят лучше и не надо боятся, что ты застрянешь в сугробе. Пешеходы же остаются в незавидном положении, каждый шаг им надо делать очень осторожно, чтобы не упасть и не сломать конечности.
В среднем такие жалобы рассматривают 20 дней. Жители считают, что быстрее снег растает, чем муниципалитет рассмотрит их жалобы.