Жители Вильнюса возмущены: экранная реклама светит прямо в окна

„Как могут люди, у которых есть маленькие дети, которых приходится укладывать спать в 8 часов вечера, когда экраны выключаются только в 22 часа, жить в такой среде? Неужели реклама так необходима до 22 часов, когда вокруг не так много трафика и людей? (…) Интересно, как бы они отреагировали, если бы такой мощный источник света каждую ночь светил прямо в их окна“, — возмущается мужчина.